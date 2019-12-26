行政院政務委員林萬億日前表示，希望未來5年讓5000名弱勢學生以外加名額的方式，進公立大學就讀，並且能夠「在地化」，讓弱勢生就近就讀，帶動社會翻轉的新可能。私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會今(26)日共同發出聲明，質疑政府此項差別性舉措的政策目標不清，動機令人費解。

聲明反問，目前弱勢群眾子女就讀大專校院的人數中，約有7成已經在私校讀書，為何政府歧視現在就讀私校的弱勢學生，不協助他們解決現在讀書的負擔？另外，政府為何不直接檢討現行對於弱勢學生的補助不足，卻捨近求遠，以搭便車方式，外掛弱勢學生就讀住所附近公校？

聲明提到，各大專校院均已提供低收入及中低收入家庭學生學習扶助措施，給予學雜費減免及生活補助，所以清貧弱勢學生就讀公立或私立大學的學費負擔並無太大差異。弱勢學生經濟上的負擔，不是因為就讀私校而造成，而是因為家計貧困所產生，政府若真正關心弱勢學生，應協助解決弱勢學生的生計問題，才是正本清源之道。

聲明也提到，再從學生就讀高校的立場而言，為何幫助弱勢學生，卻要限制學生只能選讀住所附近的公立大學？若學生個人志趣想就讀私立大專校院，為何不能補助？事實上，相當多的私立大專校院系所的門檻是高於公立大學，私校畢業生在社會上同樣有傑出的表現與成就，為何政府卻歧視私校，且剝奪弱勢學生依志趣自由選擇就讀私校的機會？

聲明指出，弱勢通常指低收入的家庭。但 M 型社會中廣大的低薪勞工中產階級為何卻被現在政府故意忽視？他們的家庭薪酬負擔國家主要所得來源，他們的子女泰半就讀私校，為何政府卻選擇性的歧視對國家貢獻最大的中產勞工家庭，不補助他們子女的讀書負擔，不提供其子女任何優惠待遇，反而，只想加碼獨惠已受政府照顧的弱勢家庭學生？社會正義何在？

私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會籲請政府，一視同仁面對高教學雜費對於社會家庭所造成的負擔，了解真正的原因在於政府對公立與私立大專校院的差別待遇。若政府可以平等的對待私立大學校院的努力與貢獻，提高補助私校學生讀書的負擔，才能真正解決社會多數家庭教養子女的經濟困難。

(旺報 )