原先計畫今年4月推出的三星摺疊機Galaxy Fold，因為傳出實測案例中螢幕狀況頻傳，故當時上市計畫臨時喊卡，台灣三星宣布Galaxy Fold將於2020年1月4日正式在台上市，成為台灣市場首款摺疊機種，而多花的將近8個月的時間，三星就是針對Galaxy Fold的軸承和螢幕做了調整，另外，談到三星明年在台灣的布局，高中低階手機的比重預估是3:5:2，且明年也不會再走類似今年的機海戰術，且在高階旗艦機上，三星持續力拚追上蘋果iPhone。

三星摺疊手機Galaxy Fold自九月韓國上市以來，陸續於英、美、法、中、日等市場開賣，皆創下銷售佳績，台灣三星宣布Galaxy Fold將於2020年1月4日正式在台上市，成為台灣市場首款摺疊機種。

根據工研院預測，摺疊手機市場至2025年時，將成長破5000萬支，摺疊型態勢必成為智慧型手機未來趨勢。

Galaxy Fold搭載高性能、強大的八核心處理器與12GBRAM，儲存空間甚至高達至512GB，三個應用程式同時運作下，皆能順暢不卡頓，另外，7.3吋超大螢幕搭配AKG專業調校的立體聲雙喇叭，電池容量也高達4380mAh。

Galaxy Fold將推出「鈦空銀」和「星際黑」，單機建議售價68,888元，於2020年1月4日在全台三星體驗館、三星智慧館以及三星商城限量上市。

談到2020年，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙今受訪時表示，明年三星和消費者溝通的主軸包括5G和摺疊機，且因為今年A系列銷售告捷，明年會針對A系列現在產品再進一步去強化競爭力，針對消費者的需求做調整，三星明年不會像今年一樣再走機海，三星明年在台灣的布局，高中低階手機的比重預估是3:5:2，且在高階旗艦機方面，三星仍持續將蘋果當作假想敵，繼續努力拚市占率，畢竟品牌的經營是需要時間。

(時報資訊)