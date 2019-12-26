國民黨雲林縣第一選區立委候選人張嘉郡今日召開記者會，痛批她的民進黨對手蘇治芬乃至於蔡英文總統在選舉中不斷用各種奧步與謊言競選。

張嘉郡指出，蘇治芬一開始攻擊雲林縣政府將台西綠能專區升級為產業加值園區的政策，說綠能專區才是雲林鄉親都認同的好政策，但其實整個台西有三分之二的地主不同意開發；蘇治芬還說前瞻計畫當中的19億經費是鄉親和養殖業者的救命錢，但根本就是用來做太陽能投資的；不僅如此蘇治芬還宣稱綠能專區可以漁電共生，繼續養殖文蛤，但計畫管制規定綠能專區開發完成之後只能做綠能發電使用。

此外張嘉郡指控蘇治芬與農委會一手炮製了花生之亂，11月初雲林縣政府統計過花生產地收購價大約落在每台斤46到48元，結果11月12日農委會在官網公開明年一月的進口權利金決標單，產地收購價就開始一路下跌此外蘇治芬多次保證今年底之前都不會再進口花生，但農委會官方資料顯示十一月還有進口252公噸的花生而農委會本來口口聲聲要用40元保價收購花生，緊接著卻又發公文到地方否認保價收購。

張嘉郡也提到日前一位她的支持者親眼目睹蘇治芬本人在路邊破壞張嘉郡的競選布條，過沒幾天民進黨籍的元長鄉鄉長李明明也親手毀壞張嘉郡的布條，前幾天蘇治芬的秘書劉家誠也被拍到割毀張嘉郡布條。

張嘉郡質疑選舉進入熱期後蔡英文已八次到雲林輔選拉來蘇治芬選情，但她想問蔡英文割掉別人競選布條符合民主價值嗎？說謊欺騙鄉親符合台灣價值嗎？

對於李明明宣稱他是只要有布條就要撤下，張嘉郡競選團隊發言人許哲賓助理指出，是張嘉郡兩天前開記者會後指證後，李明明才開始把藍綠候選人的布條都撤下。

針對蔡英文在臉書影射張嘉郡的父親張榮味因為收賄三千萬被判刑八年，許哲賓表示，法院明白認定查無張榮味有收三千萬的事證，且一開始張榮味的官司更一審判無罪時律師就是如今民進黨政府的金管會主委顧立雄，官司纏訟十四年到張麗善選縣長時才被定讞判刑，張榮味完全是被構陷入獄。

(中時 )