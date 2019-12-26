叫我第一名！義耶誕樹高750米 15:092019/12/26 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 世界最高的耶誕樹不在紐約等大城市，而在義大利中部城鎮古比奧（Gubbio）的山坡上。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人類的想像力沒有極限，耶誕樹早就跳脫樹的限制，可以由各式材料來製作。不過，率先打造超過750公尺的全球最高耶誕樹，還是由義大利人拔得頭籌。 綜合外電報導，每年耶誕節前，義大利中部城鎮古比奧（Gubbio）的山坡上，都會出現一棵超級大的耶誕樹。這棵耶誕樹由大型燈飾組成，數十年來，早已成為吸引全球旅客的超級亮點。 (中時電子報) #耶誕樹 #聖誕樹 #義大利 #燈 #山 #最高 #世界第一 也許您會感興趣 推薦閱讀 126億！ 世界最大飛機要賣了 08:532019/06/16 軍事 影》200公升黃金！藍鯨霸氣大解放 00:022019/11/19 國際 國際熱門新聞 他家袋鼠失蹤了 「綁匪」竟是牠 - 時事 駁任正非「華為沒靠國家」外媒曝光鉅額補貼數據 - 國際 下戰書！華為：已準備取代Google 將推替代產品 - 國際 抱團取暖！難忍川普吃人夠夠 中日韓要修好了 - 國際 英王室與民歡慶耶誕 她最吸睛 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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