人類的想像力沒有極限，耶誕樹早就跳脫樹的限制，可以由各式材料來製作。不過，率先打造超過750公尺的全球最高耶誕樹，還是由義大利人拔得頭籌。

綜合外電報導，每年耶誕節前，義大利中部城鎮古比奧（Gubbio）的山坡上，都會出現一棵超級大的耶誕樹。這棵耶誕樹由大型燈飾組成，數十年來，早已成為吸引全球旅客的超級亮點。

(中時電子報)