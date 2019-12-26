就讀民族國中時因為欣賞NBA球星「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)、加上場上速度飛快，而有「民族閃電俠」封號的北一女中高一後衛宋瑞蓁，上到高中後還在適應新打法，不過在比賽中的存在感，就跟她的親戚高國豪一樣高。

宋瑞蓁笑說：「雖然跟高國豪是親戚，卻因為關係比較遠所以真的不太熟，我國中才知道他，也沒有機會跟他討教一些籃球技巧，他應該也不知道有個親戚在打HBL女籃。」

儘管跟高國豪不熟識，宋瑞蓁打起球來仍給人感覺有高國豪的風格，甚至說話語氣也很相似，從國中進入高中，宋瑞蓁還在調適，「之前真的沒打過控球，現在在場上有時要轉換角色，還要學習怎麼去掌握，例如我有時盤球太多，應該要傳球、透過走位找機會，隊友都很好、樂於溝通、討論，給我很多幫助，像是另一位後衛陳芊宇，她總能看到我沒注意的部分，也清楚場上該如何走位，很值得我學習。」

宋瑞蓁之前參加籃球訓練營，坦言受到不少震撼教育，「有位來自日本福岡的17歲好手，速度跟節奏都很出色，態度也很積極，對抗賽跟她同隊時讓我很佩服她的表現。」

在北一女教練駱燕萍眼中，宋瑞蓁儘管才高一，抗壓性卻不輸高二、高三學姐，就算場上有時速度快到隊友跟不上，駱燕萍透露自己反而不會責備宋瑞蓁，而會念為何其他人沒跟上，「我希望球隊的速度是快的，瑞蓁有打出我想看到的速度，其他球員應該也要積極跟上才是。」

(中時 )