當前各國競賽量子計算、量子電腦等新科技概念，近期大陸中科院院士潘建偉等人與德國、荷蘭科學家合作，在玻色子採樣實驗量子計算上刷新國際紀錄，逼近里程碑「量子霸權」。

「量子霸權」是量子計算研究的第一個階段性目標，指的是量子計算在某個特定問題上的計算能力超過現有最強的傳統電腦，證明其優越性。

新華社26日報導，中科大潘建偉、陸朝陽研究組近期與中科院上海微系統與信息技術研究所研究員尤立星以及德國、荷蘭的科學家合作，成功實現了20光子輸入60×60模式（60個輸入口，60層的線路深度，包括396個分束器和108個反射鏡）干涉線路的玻色子採樣實驗。

報導稱，此次實驗成功操縱的單光子數增加了5倍，模式數增加了5倍，取樣速率提高了6萬倍，輸出態空間維數提高了百億倍。其中由於多光子高模式特性，輸出態空間達到了370兆維數，這等效於48個量子比特展開的希爾伯特空間（完備的內積向量空間），等同首次將玻色子採樣推進到一個全新的區域，逼近「量子霸權」目標。

包括物理評論快報（PRL）、美國物理學會「物理學」網站對這項實驗評論，認同該實驗成果有大幅突破，帶領量子計算領域達到全新里程碑。

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