隨著環保意識抬頭，愛地球已成為全球趨勢，柏瑞投信26日宣布創新推出境內首檔、台灣唯一以「ESG因子+量化策略」 的全球投資級債券基金，甫獲證期局核准募集，額度上限為新台幣200億元，由台北富邦銀行擔任基金保管機構。

柏瑞投信指出，「ESG」就是環境保護（Environmental）、社會責任（Social）與公司治理（Goverance）這三個英文字的縮寫，也是當今華爾街和法人投資圈最熱門的英文縮寫。ESG是近10年來興起的流行詞彙，在這之前，市場多用永續發展、責任投資、可持續金融等用詞來指稱，其發展核心概念最早可追溯至二次世界大戰後，已開發國家經歷黃金經濟成長期，卻同時發生環境汙染和資源短缺的現象，引發公眾關心和群眾運動。

「愛地球人人有責」的呼聲由各界發出，事實上早有脈絡可循。在歐美社會較為顯著的觀念變化出現在1990年代中後期，並在2000年蓬勃發展，早至2006年聯合國責任投資原則（UN PRI）的成立，致力推動各大投資機構在投資決策過程中納入ESG因子，並協助PRI簽署國家提升責任投資的能力，正式為ESG投資理念奠定長遠發展的重要國際地位。截至2019年3月底，包含柏瑞投資在內，簽署PRI家數突破2300家，總管理資產規模達86.3兆美元。

如今，在台灣要跟上華爾街腳步，和法人圈同步搭上ESG投資浪潮，不再遙不可及。柏瑞投信創新規劃境內首檔、台灣唯一的ESG量化債券基金即將問世。

柏瑞ESG量化債券預定經理人施宜君表示，通常重視ESG的企業，信用評等較為良好，且公司財務較為穩健，往往可帶來較佳報酬率以及穩定性。2020年國際政經風險仍存，雖然經濟走緩但不致於衰退，全球央行可望維持寬鬆貨幣政策，有利於ESG投資等級債的發展。

柏瑞ESG量化債券基金的投資組合，目前規劃以銀行、核心消費、通訊服務、保險等產業為主，以符合ESG投資概念的投資等級債占8成，以成熟國家為主、新興國家為輔，全面掌握ESG的投資發展趨勢，待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。

(工商 )