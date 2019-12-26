2019年全年促參案 有望達陣千億元 15:272019/12/26 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 促參建設示意圖。圖／林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部促參司指出，今年1～11月促參簽約案達86件、892億元，預計全年可達陣千億元。 官員指出，以六都而言，目前台北市以105億元居六都之冠、其次為台中市85億元。 (工商 ) #促參 #達陣 #財政部 #台中市 #台北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 財政部促參司長 王秀時牽成BOT 要搭產官雙贏橋樑 04:102019/12/23 企業經營 景氣助攻 促參媒人績效靚 04:102019/12/23 企業經營 好厝邊！擴大公寓大廈諮詢服務 中市與產業簽署協議書 15:302019/12/23 生活 省公帑釋職缺 台中推促參發酵 04:102019/12/24 生活新聞 警局平安夜 長輩、小孩都來報佳音 12:372019/12/24 社會 興亞營造等四廠商 獲台中市「金安心工程計畫」肯定 21:392019/12/24 財經 中火屢犯重大違規 中市府廢止中火2部機組許可證 13:502019/12/25 財經 中火2機組廢證沈智慧：剛好而已 15:352019/12/25 政治 《財政》財政部元旦9新舉上路，增訂長照特別扣除額等好康 10:342019/12/26 財經 台中市議會國民黨團全力支持市府 抗中火、保台中 11:052019/12/26 生活 財經熱門新聞 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 助美填上稀土供應鏈關鍵缺口 這公司股價逆天衝 - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 撐不過脫歐英企倒一堆 陸企撿便宜 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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