日演歌天王細川貴志24日、25日連續兩天受台北國賓大飯店獨家邀請來台，舉行台灣首場晚宴秀（Dinner Show），連續兩日座無虛席，還有高齡90歲的觀眾前來一睹天王風采。國賓飯店為觀眾準備鱻魚竹蓀花膠湯、酒香芙蓉龍蝦球、精選美國牛小排、魚翅撈飯等天王等級豪華菜餚，為晚宴秀掀起美味高潮。
東方球場揮竿 名人球敘
細川貴志以代表作〈浪花節人生〉開場後，第二曲〈北酒場〉他立即走下台逐桌向來賓致意，他邊唱、邊握手並與觀眾合照，三動作一次同步完成、俐落乾脆，共用6首歌的時間才繞完全場。曲間他感謝國賓飯店許育瑞董事長此次邀請他演出，開心透露前日與許董事長同赴林口東方球場，與盧建順老師、曾雅妮選手等高球界名人球敘、愉快地切磋球技。
他的17歲弟子彩青也同台演出，展現高超三味線與尺八技藝；彩青獲得了今年日本唱片大賞的新人獎入選，是否能獲「最優秀新人獎」12月30日將正式揭曉，細川貴志不忘為愛徒打氣：「希望台灣的各位也為他加油！」
尾聲細川貴志再度安可熱唱〈浪花節人生〉等曲，前來觀賞的藝人白冰冰與眾貴賓由他帶動登上舞台、全場共舞猶如聯歡會，演出在熱烈的歡樂氣氛中結束精彩演出。
2020年5月台北開唱
2020年5月9日、10日他將連續兩天將在台北國際會議中心（TICC）舉行演唱會，並與演歌界的眾好友5人獻唱。
(中時 )
#細川貴志
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