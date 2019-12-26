針對《反滲透法》立法遭外界質疑境外勢力、規範定義不清，批評是戒嚴法案，民進黨立法院黨團認為，很多人並不清楚民進黨版《反滲透法》12條文內容，今呼籲全民花三分鐘閱讀，看過後就事論事討論。黨團幹事長管碧玲強調，《反滲透法》真正規範明知被滲透，仍接受境外敵對勢力指示、委託、資助，進行違法捐贈政治獻金、從事競選活動、違法遊說等五種行為，只罰行為，不會因身分受處罰，法案仍會排入下周二院會處理。

民進黨立委王定宇、余宛如、管碧玲今下午召開「請用3分鐘護民主，反滲透安心交流」記者會，管碧玲說，《反滲透法》12條文共926字，規範的前題是受到境外敵對勢力指示、委託和資助，並證明是在境外敵對勢力指示下做違法行為，包括不得接受境外勢力委託進行助選、公投、遊說、政治獻金、散播假消息、擾亂及妨礙集會遊行。

管碧玲重申，《反滲透法》的規範是民主政治最核心的部分，最低限度必要的規範，行政權完全沒授權，都適用刑法體系程序進行正當法律處理，沒有政府濫權問題。

王定宇說，民進黨早在今年5月31日提出《反滲透法》相關法案出版，經過不斷溝通、傾聽，先後推出三個版本，並非鐵板一塊，也沒有強推法案意圖，國民黨若有不同意見，可以提出來協商，不過藍營一直以來不斷杯葛，拒絕協商，甚至拿神明嚇信徒、恐嚇台商，非常夭壽，這不是正常政黨該有的態度。

余宛如表示，民主國家面對威權的滲透，2017年起陸續完成反滲透法相關法案立法，包括澳洲、美國等民主國家，都有相關民主防禦立法，紐西蘭更是在一天內完成修法，台灣制定《反滲透法》不是特例。

(中時 )