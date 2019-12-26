男子胡家瑞涉嫌在2016年6月深夜在新店開車撞死被譽為「物理界奇才」的清華大學博士生林仲桓，今年2月最高法院依殺人、槍砲兩罪判胡家瑞執行有期徒刑18年，併科罰金10萬元，但胡男卻在今年3月間入監前，持BB槍襲警，遭檢方起訴。台北地方法院今天依妨害公務罪判拘役30天。

胡男在今年3月入監前，在家意圖攻擊父親，警方到場後向胡男柔性勸說，但胡男不予理會，接著拿出BB槍與警方大聲對峙，並衝向警員意圖攻擊，遭到員警依妨害公務現行犯逮捕胡男送辦。

25歲的胡家瑞，去年6月22日深夜11時，駕車行經新店區中興路、民權路口，闖紅燈後高速迴轉，撞上走在行人穿越道上的林仲桓與許姓女子；林被捲入車下，胡未停車強行拖行約50公尺，導致林體無完膚不治、許女則是身體多處擦挫傷。

胡家瑞肇事後竟帶走林的筆電，警方最後在新店北新國小旁停車場發現被燒毀的筆電，懷疑胡滅證。胡到案否認闖紅燈，辯稱車內音樂音量太大、車窗隔熱紙不透光，不知撞到人，否認滅證，表示車禍產生火花，筆電才因此燒毀。檢警偵辦後，另查出胡涉及改造槍枝，罪加一等。

(中時電子報)