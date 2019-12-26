天瀚科技(6225)轉攻機車行車記錄器，成果仍待逐步顯現，天瀚科技董事長許明廉表示，公司將爭取與機車原廠合作，擴大行車記錄器營業規模，希望明年公司能賺錢。

天瀚科技今天下午舉行法說會，天瀚科技早期以生產微型投影機為主，不過大陸競爭者加入，衝擊到產業利潤，天瀚科技開始淡出微型投影機，轉攻機車行車記錄器，不過由於公司行車記錄器銷售以機車行居多，未達營運規模，致使公司今年營運處於虧損，今年前3季稅後虧損為491萬元，每股淨損為0.04元；累計前11月合併營收為939萬元，年成長30.47%。

許明廉表示，公司近兩年主力產品為MotoDHD & OX1080，此兩款均屬安裝式行車記錄器，產品以安全監視器等級設計研發，希望能確保在各種環境下進行高清晰HD影片的攝影，公司於106年開始銷售前後雙鏡頭的機車行車記錄器，107年銷售較106年增加263%，今年銷售則較為持平。

展望明年，許明廉表示，公司將持續發展高階版高清行車記錄器及推出普及版行車記錄器，並與原廠合作開發，希望能擴大營業規模，讓公司明年能夠獲利。

(時報資訊)