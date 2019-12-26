宜蘭縣長林姿妙前一天才舉行「就職周年向鄉親報告」記者會，展現就職這一年來所做出的種種政績，隔天（26日）林姿妙就收到台灣世界新聞傳播協會委託艾普羅行銷市場研究公司調查結果的四項獎牌，林姿妙開心地表示，這是縣府團隊共同努力的成果，未來將會繼續努力，拿到更多的獎項。

台灣世界新聞傳播協會委託艾普羅行銷市場研究公司進行「《施政用心、人民有感》全國縣市施政滿意度調查」，宜蘭縣分別在經濟發展、環境保護、醫療衛生、整體幸福感等四個項目在16個縣市評比中名列前茅。

艾普羅民意調查股份有限公司總經理李大為26日專程到宜蘭頒贈4面獎牌給林姿妙，《中國時報》總編輯王綽中、副總編輯顏玉龍及多位縣府一級主管也到場觀禮。

對於上任第一年就拿到四大獎項，林姿妙表示，宜蘭縣政府的團隊非常地用心認真，每個局處同仁都戰戰兢兢地在各自的專業面向付出，因此這次獲得的每一個獎她都要感謝縣府團隊以及宜蘭縣民能給她這個機會為鄉親服務。

林姿妙笑著說，當然還想要拿更多的獎，接下來主要重點在拚觀光，宜蘭縣與其他縣市不同，擁有非常多的天然資源，這些珍貴的資源將會在縣政府團隊的努力下發揚光大，讓全世界都知道宜蘭就是這麼漂亮、宜蘭人都這麼樣的努力，她將會讓宜蘭縣無論是經濟發展、文化、藝術、教育等各面向齊頭並進，繼續努力將宜蘭縣的縣政工作做好，也歡迎大家到宜蘭縣遊覽觀光。

(中時 )