投資人看好美中兩國將於明年初簽署首階段貿易協議，周四日股擺脫近日的低迷走勢，終場日經225指數收漲0.60%，為23,924.92點。東證一部指數收漲0.57%，為1731.20點。各類股普遍上揚，以工業和非必需消費品板塊表現最佳。歐美主要股市因聖誕節休市，使日股交投仍顯清淡，東證全日成交量僅8.2億股，遠低於30日均量11.7億股。

(時報資訊)