《日股》看好美中簽協議，日經指數收漲0.6％ 15:232019/12/26 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資人看好美中兩國將於明年初簽署首階段貿易協議，周四日股擺脫近日的低迷走勢，終場日經225指數收漲0.60%，為23,924.92點。東證一部指數收漲0.57%，為1731.20點。各類股普遍上揚，以工業和非必需消費品板塊表現最佳。歐美主要股市因聖誕節休市，使日股交投仍顯清淡，東證全日成交量僅8.2億股，遠低於30日均量11.7億股。 (時報資訊) #聖誕節 #指數 #日股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《日股》生醫、消費股領軍，日經指數小漲0.18％ 11:592019/12/23 財經 《日股》生醫、消費股撐盤，日經指數微升 15:062019/12/23 財經 聖誕節即將到來 台指期預期高檔整理 17:292019/12/23 財經 《日股》假期前獲利了結，日股近持平 11:252019/12/24 財經 聖誕節到了 蘋果谷歌送上電影／圖書／遊戲假期優惠 12:022019/12/24 科技 不讓小三太囂張 鄭秀文「脫了」超養眼迎聖誕節！ 12:302019/12/24 娛樂 親子共作 迎聖誕—點亮溫暖心中的燈 12:392019/12/24 生活 《日股》獲利了結，日股近持平0.04％ 15:572019/12/24 財經 《日股》日股早盤收跌0.1％，日產汽車跌幅最大 11:422019/12/25 財經 董雲裳：美中急需解決科技脫鉤 04:092019/12/26 話題觀察 財經熱門新聞 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 助美填上稀土供應鏈關鍵缺口 這公司股價逆天衝 - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 撐不過脫歐英企倒一堆 陸企撿便宜 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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