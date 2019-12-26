國民黨總統候選人韓國瑜26日出席華山青創論壇表示，台灣有2300萬人口，但市場小，所有投資者不願意來投資，收成期才下錢，但以色列接近700萬人口（正確為2017年已871萬人），特拉維夫更小，青創卻傲視全球，吸引全世界投資者驚豔，在海外還有5000萬名華僑，若吸引海外華僑的錢投資台灣，台灣不就變第2個以色列？

「大家好，我是韓導！」韓國瑜表示，剛聽到「我現在要出征」的歌，應改成「我現在要賺錢，有老婆要養、還有孩子要養」，剛國民黨中常委連勝文提到台灣市場小，但市場力量不在大與小，而在巧不巧，以色列特拉維夫不是更小？

韓說，猶太人打拚精神，取得資金，但反觀台灣市場，所有投資者在種子期不願意來投資，成長期又半信半疑，收成期才下錢，但台灣哪裡輸以色列？還有5000萬名華僑對台灣有高度信心，光海外華人的錢若能投資台灣，台灣不就是第2個以色列？

韓還說，為什麼南韓只有4500萬人（正確為2017年已5147萬人），講韓國朝鮮話在地球上有7000萬人？南韓朝鮮話的歌曲、服裝、美食、影劇轟動世界，可是15億人講華文，台灣2300萬人的電視、電影、歌劇、服裝，卻節節敗退，比不上朝鮮？因為台灣居弱勢，南韓媒體強勢，沒東西去拉台灣，15億人的市場，台灣拱手讓人，失去多少發大財機會？

韓表示，政府沒有喚醒這力量，台灣有太多資源，卻自己在睡覺，若號召5000萬華人投資台灣，實施中英雙語教育、將年輕人推向國際舞台、創業投資，力量會比大海還大，所以太太李佳芬到海外看華僑時，華僑說若把交換生到海外，會提供房子與吃住，幫助下一代，所以他勾勒這願景讓大家認同，天下事沒這麼難，只在於願不願做。

韓說，他若當選，會大力幫助青創，政府做後盾，他不信這麼巨大的資源還輸其他國家，他會成立10兆規模的中華民國主權基金，在全球布局，拉台灣產業與青創，培養市場會計避險人才，未來政府絕不是每3個月看財務報表，會啟動台灣最大人才培育計畫，讓台灣變年輕人的青創樂園。

「法令不改，青創就奄奄一息！」韓國瑜指出，台灣人沒有比特拉維夫、美國、新加坡能力差，但官員不進步，政府法令不行，台灣有這麼多外匯存底與海外華僑力量，但青創在走下去會奄奄一息，法令綁住導致外國資金不敢投入，外國公司來台灣投資後悔，認為絕對不投資台灣。

韓舉例，高雄餐旅學校與全球最好的法國藍帶合作，人家外國學生1個月要出國1次，讀1年輸要出國12次，但他們來台灣高雄，政府卻規定他們要自己花機票錢，連個畢業文憑都不給，讓人家氣得要死，政府規定完全不合時宜，公教體系不進步，會變台灣未來絆腳石，該修的法令就該修。

「七年之病，需要三年之艾」，韓說，要做得事非常多，不是三言兩語，台灣再不追，方方面面就來不及，要追分趕秒，帶動台灣競爭力，他會全力以赴，放心。

(中時 )