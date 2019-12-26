《週刊文春》報導，日本環境大臣小泉進次郎疑似「用政治資金支付與人妻實業家不倫的飯店費用」、「花4千萬日圓（約台幣1千1百多萬元）的海報費給幽靈公司」。

報導指出，38歲首次入閣，與名主播瀧川克里斯汀剛結婚的小泉2015年6月曾與人妻不倫，兩人還在輕井澤密會，逾10萬日圓的飯店住宿費收據抬頭竟是「泉進會」，也就是小泉個人的資金管理組織。

文春指出，小泉的不倫對象A女是個長得像女星廣末涼子的美女，不只漂亮還很有才幹。有匿名消息人士向文春透露，小泉與A女是2015年左右在1個聚會上相識的，後來兩人開始單獨見面，有時A女還會跟到小泉出差的地方。

當時小泉是當選3屆議員的復興政務官，A女則有丈夫、有小孩。小泉在東京是住議員宿舍，但他到全國出差回東京時，還會特地為A女訂飯店，兩人感情相當好。

但這段不倫戀讓A女家庭破碎，她於2015年6月左右跟老公提出想離婚，老公沒有答應，她於同年9月帶著小孩離家出走，後來才終於成功離了婚，但反而讓小泉倍感壓力而自退縮了。

報導指出，小泉2010年起的9年內，在東京都內的飯店住宿費約180萬日圓，其中包括與另1個復興廳前女職員的飯店費。文春記者還查到小泉2015年6月27日有1張輕井澤王子飯店的超過10萬日圓雙人房住宿費收據，抬頭寫「泉進會」，實際上是與A女不倫戀的現場。

文春向A女的公司詢問兩人之事，該公司回答說，兩人會在朋友的餐會、讀書會上碰面，但並沒有交往的事實。

文春還爆料稱，小泉還用4300萬日圓（約台幣1200萬元）的政治資金，下單給1家沒有登記法人的「幽靈公司」。泉進會以及由小泉擔任代表的「自由民主黨神奈川縣第11選區支部」從2012年至2018年以海報費和印刷費等名目，支付給Mʻs公司約4300萬日圓。

週刊文春指出，該公司設在千葉縣野田市，但公司並沒有門牌，也沒有登記法人，是個沒有經營實態的幽靈公司。

文春的記者質疑該公司接單的金額比市場價格高時，該公司人員表示，「選舉是一時性的商品，價格高低是由顧客來判斷。」，至於公司沒有登記法人之事，他回答，「登記的是個人事業主，每年也都有報稅」。有關「是否有回扣？」之提問，對方回答，「絕對沒有」。

(中時電子報)