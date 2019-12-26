台聯今天下午赴監察院送暖給監委陳師孟。（趙婉淳攝）

監委陳師孟擬約詢判前總統馬英九洩密案無罪的法官，引起近七成法官連署反對。台聯今天下午赴監察院為陳師孟送暖，陳感謝台聯雪中送炭，他以大陸迫害宗教遭人權團體指責的新聞，來比喻監委並非閒著沒事要干預司法，而是深知司法內部有侵害人權事實，才會發揮職責捍衛人權，他也期盼能和法官來場公開辯論。

台聯不分區立委候選人潘建志、蔡以新、潘厚勳、歐陽瑞蓮下午前往監察院，獻花給監委陳師孟替他加油打氣，強調法官不是太上皇，監委行使法定監察權，法官卻假借「獨立審判」進行「司法獨裁」，徒增民眾對司法不信任。

陳師孟面露感動，感謝台聯「雪中送炭」，感嘆「人間還是有溫暖」，他以大陸迫害宗教被國際人權團體自由之家指責的新聞，形容台灣司法界把某個領域當成禁臠，不准別人干涉、過問，「要是中國內政真為民服務，他國會閒著沒事管你的內政嗎？就是因為中國內部有迫害人權事實，他國才來了解」。

陳師孟說，台灣的司法讓他有相同感受，強調自己並不是閒著沒事去干涉司法，而是知道司法內部可能有侵害人權事實，才會發揮保護人權的監委職責，期盼司法界不要走上像大陸政府般顢頇、拒人於外的地步。

陳師孟指出，若自設紅線、禁區、外人不得觸碰，這完全是法西斯專制政權的思考，盼台灣不要發生這種事情。他行使監察權是用來捍衛人權，不然何必花時間招致批評，何苦呢！

詢及是否希望藉此能促成法院重審洩密案，陳師孟態度低調，自稱不宜多談，在選前被蒙上政治動作，恐怕會模糊真正焦點，他也想避免這樣，因此，他希望能由公共媒體或其他公正機關，邀請監委與法官公開就司法權與監察權間的競合辯論，批靠著連署、人多勢眾無法解決問題。

媒體追問，是否要等到辯論後在約詢法官，陳師孟說，他希望能這樣子，但若沒有媒體願意出面舉辦辯論會，他也沒有辦法。

(中時 )