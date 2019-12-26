誤射雄三飛彈害命 3軍士官判囚定讞

林偉信／台北報導

海軍金江艦3年前誤射飛彈擊中漁船造成1死3傷，最高法院自為改判，依據新修正的過失致死罪將中尉兵器長許博為判刑1年，射控士官長陳銘修判刑1年7月、中士高嘉駿判刑1年4月定讞，誤射雄三飛彈的軍士官須入獄服刑。

2016年7月1日，金江艦誤將1枚雄三飛彈擊發，擊中漁船造成船長黃文忠死亡、3名船員受傷；檢方起訴中尉兵器長許博為等3人追究刑責，艦隊長胡志政等9人被監察院送交公懲會追究行政責任。

刑事部分，法官審酌許博為3人的業務過失行為，導致被害人死亡，使其家屬痛失至親，及致1枚飛彈毀壞，並因此引發兩岸緊張情勢，危及國家安全，所為均屬不該，雖國防部已賠償被害人家屬3千多萬元，但被毀損之飛彈造價昂貴，均屬民脂民膏。

二審認為許男等人人一時之過失行為致無端耗用，且迄今又未賠償分文，考量高男及陳男坦承犯行，非無悔意、許博為則否認犯行，須負刑責陳銘修最高，被告高嘉駿次之，被告許博為最低，各量刑1年9月、1年6月、1年2月。

許男等人請求緩刑部分，法院考量3人的誤射飛彈行為，不僅造成被害人死亡、價值昂貴之雄三飛彈毀壞不堪使用，且因無預警性朝大陸方向發射飛彈，一度造成兩岸緊張情勢，有誘發兩岸軍事衝突之虞，而危及國家安全，因此不為緩刑的宣告。

案經上訴後，最高法院依據新修正的過失致死罪，將3人刑度各減2月刑度，改判許博為1年、士官長陳銘修1年7月、高男判處1年4月徒刑確定。

行政究責部分，公懲會今年4月審結，認定艦長林伯澤、副艦長林清吉及胡志政，艦指部作戰科科長李連仁、艦指部作戰處處長林明華，未依法善盡指揮監督及安全訓練責任，軍艦工作紀律廢弛，導致中士獨自操作誤射飛彈。

另測驗考核中心主任李光敏、史建斌以及飛彈測驗士曾紀郎，沒有依據安全守則確實檢查，及時糾正受測單位重大危安舉措，造成金江艦人員誤認。

公懲會認定林伯澤等人未能確實辦理訓練及落實考核，且不符資格就申請甲操測考，後續審核機制未落，火線安全接頭管理悖離法令與未盡監督管理職責，違反公務員服務法，導致公眾喪失對軍事單位執行職務的信賴，各判處降級、記過等懲戒。

(中時 )