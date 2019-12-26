「台南-小港機場快線」」(Tainan Express)於今(26)日宣布，預定自109年1月15日首次行駛，該路線於今年9月間，由漢程客運公司取得其經營權，為期五年。每天將往返高雄、臺南各8班次，總計16班次，即日起在全球領先的旅遊體驗預訂平台KLOOK開始售票，首波推出中、英、日、韓4種語言服務，方便不同國籍遊客訂票，單程每人150元。

為吸引國際遊客到訪台南，黃偉哲市長上任後，即指示開闢串連小港機場到台南之快捷公車，今日由黃偉哲市長親自宣布「台南-小港機場快線」(Tainan Express)於109年1月15日正式啟航。

黃偉哲表示，台南-小港機場快線在規劃時，即已經不僅僅定位在公共運輸，而是旅遊服務的一環，因此在服務設計上有很多是針對遊客的需求所生。在運輸服務本體上，市府與業者精心打造三大「快感」，首先是「舒適感」，專為旅客打造的舒適座艙、加大行李空間等，讓遊客可在車上舒適休息，與拉著行李「三轉四轉」疲於奔命截然不同。

其次是「安心感」，機場市區直達加上三大安心服務，讓遊客不用擔心各種突發狀況而影響旅遊心情，其三是「便利感」，遊客旅行前、中、後有各項支援服務措施，旅遊超便利。台南-小港機場快線啟航後，台南要準備歡喜迎接世界各地超過36個城市的客人，相信可以帶進更多國際遊客，活絡台南觀光產業。

漢程客運公司總經理南區總經理韓洪開表示，每班次可容納30人，現階段在旅遊體驗預訂平台KLOOK開始售票，規劃再與台南市各大五星級酒店配合，積極開拓該業務，這也是全臺第一次由高雄機場往返臺南市，跨城市結合的定點快線車。

南市府觀光旅遊局指出，目前小港機場到台南市區之大眾運輸，需搭乘捷運轉台鐵，再轉車到景點或下榻飯店，國際遊客除需多次轉車，也需在陌生的環境中克服種種問題，不利國際遊客造訪台南。

此次上路的小港快線直達台南市，沿途停靠小西門、台南轉運站、香格里拉站(台南火車站後站)、文化中心、小港機場共5站，每天往返各8班次，共16班次，班次時刻配合小港機場抵離境班機，首班車凌晨3：30由台南出發，末班車23：30由小港機場出發，平均車程約70分鐘，票價單趟150元／人，相對現有公共運輸，較為經濟且便利，也彌補了現況早晚班機缺乏公共運輸的問題。

為了便利國際旅客訂位，此次特別與全球領先的旅遊體驗預訂平台KLOOK合作，除網頁訂票外，旅客亦可透過KLOOK手機APP訂購，而系統也提供中、英、日、韓4語訂票服務，同時支援信用卡、Apple pay、PayPal等多種支付方式。

另外對於搭車旅客常見的突發狀況，比如錯過飛機、行李誤拿、遺失物品等，更推出三大安心服務，包括行程延誤賠償、行李代為提拿與專屬行李貼牌、遺失物免費寄回等安心服務，讓遊客可更放心的享受旅程。此外，還有針對國際遊客的多種便利措施，包括：QRcode報到上車、兒童座椅、旅遊百寶袋、迎賓飲料、愛心傘等，較之現有的大眾運輸，在服務差異性及品質上更加提升。

觀光旅遊局表示，近年來小港機場出入境遊客不斷增加，今年可望突破600萬，雖然目前有多種方式可由小港機場抵達台南，但著眼於國際遊客需求與服務提升角度，重新建構具備舒適、安心、便利的搭乘體驗，未來將持續提升服務內容與營運效能，並將進一步結合本市旅宿業、旅行業、伴手禮業、旅遊體驗預訂平台等相關產業共同推動，以吸引國際遊客來台南，進一步提升台南國際知名度，帶動台南觀光產業。

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