民進黨立法院黨團預計本月31日通過「反滲透法」惹議，蔡英文總統表示，可以在立法院好好討論，也能坐下來談。資深媒體人趙少康痛批，談什麼？民進黨在立法院簡直坦克車碾壓國民黨，在野黨有強烈意見，怎能逕付二讀，根本沒得談也沒得協商。

趙少康表示，「反滲透法」就是反民主，「反滲透法」就是新的戒嚴法，反滲透法就是麥卡錫主義的復辟，若大家能容忍，就是台灣民主前途黯淡，完全不按照民主的程序，所以民進黨國會不能過半。

趙少康指出，以這次反滲透法來看，蔡英文說大家可以坐下來談，談什麼，民進黨在立法院簡直坦克車碾壓國民黨，在野黨有強烈意見，怎能逕付二讀，再過10幾天，馬上會有新的立法院產生，很多委員不會連任或選不上，但怎能用舊的民意，強行通過有爭議性的法案。趙強調，法案應該等到15天以後出現的新立委，2月就報到就開會了，為什麼不等到新的國會呢，民進黨常說自己代表新民意，但現在是舊民意卻完全不管，立法院不能讓民進黨過半，否則對台灣是大災難。

對於總統政見會各陣營好像未提兩岸政策，趙少康認為，雖然蔡英文沒有講，但「反滲透法」就是兩岸政策，把兩岸交流變成罪大惡極的事情，跟老共北京交往就當成是滲透我們，把200多萬台商當成中共代理人或是滲透對象。

趙少康強調，蔡英文兩岸政策「反滲透法」也是挖一個洞讓國民黨跳，國民黨不反對也不對，但反對就會被說被滲透對象、代理人、親中賣台，讓國民黨很尷尬，所以民進黨很會選舉。

趙少康認為，韓國瑜有提及九二共識一中各表，這就是國民黨原則，民進黨就是打主權之爭。趙指出，前總統馬英九當了8年也沒丟掉什麼主權，但蔡英文做了4年，有替台灣爭取一分一毫主權？反倒丟了七個邦交國，兩岸搞得那麼緊張，現在每年賺大陸830億美金的外匯順差，若有骨氣有本事就不要賺，否則一面賺人家錢、一面講無聊話，痛批「我看不起沒骨氣」。

(中時 )