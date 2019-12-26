國民黨總統候選人韓國瑜，日前上台製美是脫口秀節目《博恩夜夜秀》，引起普遍好評。韓國瑜昨(25日)再接受另一位Youtuber專訪，對於現場年輕人超過9成不喜歡他。有何感想？韓說，「他一點都不擔心，他認為這問題應兩面看，他勸年輕人們應反向思考」、「為什麼40歲以上人生、生命豐富的中老年人不喜歡蔡英文？」。

韓國瑜昨(25日)接受Youtuber「志祺七七」專訪，對於「為甚麼年輕人不喜歡韓國瑜？」，韓國瑜表示，因為網路黑的太厲害了，如果今天他是年輕人，他也不會喜歡韓國瑜，每天看到網路，這個傢伙(韓國瑜)喝酒、抱女人、是黑道、殺過人、盜採砂石，接受過共諜補助，這傢伙抱小孩、親小孩有風險會細菌感染，每天都是在報這些，這等於近乎洗腦的方式以後，這樣年輕人還會喜歡韓國瑜嗎？

韓國瑜說，舉例而言，一個再有良好名聲的人，連續黑一年、兩年，年輕人難道不會覺得這人怪怪的嗎？所以為甚麼年輕人不喜歡韓國瑜？很簡單明顯的一個道理，因為媒體鋪天蓋地的黑韓，造成年輕人已經間接認知，投韓國瑜是很沒有面子，這人(韓)十惡不赦！怎麼可以投他？韓國瑜也說，若年輕人越了解他，就會越想投給他，因為他是最關心年輕人權益的總統。

韓國瑜也說，前些天親小孩的事情，所有媒體鋪天蓋地黑他，事實證明，小孩是媽媽親手抱給他的，但有些媒體卻完全不報。誰給我清白？但話鋒一轉，韓國瑜加重語氣強調，他完全不怕。因為他不是這種人，他活到這歲數了，還是秉持心地善量的理念。

他也問主持人志祺，當總統的職業病是甚麼？主持人表示不了解。韓國瑜回答，必須關心人民，如果一個總統的心不在人民身上，是高高在上、遠離人民，那施政就無法符合人民期待。所以我(韓)才常說，莫忘世上苦人多，苦民所苦。

韓國瑜並強調，我若未來有幸能當總統，首要任務，一定關心人民過的苦不苦， 如果民進黨用網軍、用黑韓、各種查水表製造恐慌、讓人民懼怕，那人民不是真的喜歡這個政府。應該是要讓人民真心愛政府、才投給你(總統)，韓也說，他一定會好好地做，讓人民不過苦日子。這才是投票的本質。韓最後也強調，他絕對不會去黑對手。

至於如何看待宋楚瑜省長(神掌)出來選？韓國瑜說，對於宋楚瑜的所有言論他完全尊重。包括台北市長柯文哲、前市長郝龍斌他都非常尊重他們兩位，「我從以前到現在都沒罵過柯P」，「柯P對我所有的酸言酸語，我都沒有酸回去，因為我重感情」。

(中時電子報)