竟連有網路都成了弱勢家庭的奢侈！家扶基金會今天公布「數位公民權學習及使用狀況調查」發現有65％的弱勢兒少沒有網路資源，有50％的弱勢兒少家中沒有電腦設備可供課後學習使用。

據行政院主計總處統計，台灣家庭收入最低的20％家庭中，逾7成的家庭電腦都沒有，但現今學校老師經常出作業，要求孩子上網搜尋寫作業、或是回到家中自主學習，家扶調查顯示，有68.6％的弱勢兒少表示自己不曾或較少使用電腦，其中有32.4％羨慕同學有電腦可以使用、22.7％覺得自己資訊落後、13.3％感覺沒有自信或不敢與同學相處，甚至也有近1成兒少表示因缺乏數位資源造成作業成績不理想。

如目前就讀小學三年級的小柏，平常喜愛昆蟲，但家中沒有電腦，只能透過書本想像昆蟲的叫聲，用學校的電腦觀察昆蟲的動作，期待透過電腦學習更多昆蟲知識。

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳表示，雖然有很多善心人士會捐贈電腦給家扶各中心，但有時電腦過於陳舊，或許堪用、但有時連開網頁都會延遲，甚至連有愛心企業願意提供免費課程，但上課時才發現電腦沒有滑鼠，甚至沒有硬碟。

此次台灣微軟、momo、Acer等品牌合作，即日起至1月31日只要民眾購買一台指定筆電，就會在2020年送出一台筆電至全台家扶中心。

(中時 )