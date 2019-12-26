金融人才市場的遊戲規則，因社會結構變遷也不得不改變！台灣金融研訓院院今（26）日宣布，金融人才的類托福考試「金融人員基礎學科測驗(FIT)」，首屆考試於明(109)年2月22日(星期六)舉行，報名期間為明(109)年1月3日至2月5日，測驗簡章將於12月下旬於研訓院網頁公告。

除了台銀、土銀以外的八大公股行庫，今天都有人資主管參與活動，表示明年起就會採用FIT成績作為徵才的標準之一。

金融人員基礎學科測驗將簡稱為「金融基測(FIT)」，台灣金融研訓院院長黃崇哲表示，凡有志進入銀行業從事金融相關業務，或對金融基礎學科相關領域有興趣之在校學生、社會人士，皆可自行選擇考科報考，透過此測驗先試身手。

黃崇哲說，台灣金融研訓院院是銀行委託辦理新進人員甄試的主要機構，公股行庫的徵才採每年上半年或下半年的特定時間，民營銀行則隨時開出名額、隨時徵才，每到徵才旺季，考生常常得一家一家報考，並分別應試，可說疲於奔命，既費時且耗神。

與會的華南銀行人資主管也指出，40年代嬰兒潮正在退休，因應退休潮及環境變遷，金融業者一直在徵人、研訓院也一直辦考試，形成資源浪費。

黃崇哲指出，金融業的新進人員離職率現在真的比以前高，研訓院被委託徵才考試的次數也在增加，可是很多種人才還是一直缺乏，如全員行銷、業務績效導向、數位浪潮及金融科技的人才需求增加，且主管機關法令要求，對於急需用人之金融機構而言，更需要具有彈性的招募工具。

金融基測(FIT)的考科部分，台灣金融研訓院表示，彙集近三年各金融機構一般新進行員招考資訊，將較常出現的熱門考試科目進行整合，邀集各領域業界專家及學者共同討論，並諮詢銀行業者後，訂定測驗的四項考科，未來亦將配合發展趨勢及需求增修訂相關考科。

(工商 )