美(吉吉)(8466)歐洲市場穩定成長，北美區受貿易戰關稅大增影響今年業績衰退，為分散產能及客戶群，決定投資25.1億元在台南地區設新廠，2020年3月動工，2021年首季投產，預估產值1000萬美元/月。

美(吉吉)說，今年歐洲有雙位數成長，明年仍然樂觀，不過，北美地區受中美貿易戰提高關稅達30%多的影響，美國市場營收占比由去年的16.1%，降至11%左右。美(吉吉)指出，當初為了分散產能，有考慮過去泰國或是越南等地設廠，但種種因素考量下，最後決定回台灣的台南地區設廠。

美(吉吉)台南新廠位於安南地區，是和經濟部購入的土地，土地約7800坪，建坪為1.3萬坪，1坪土地約5.6萬坪，明年即將動工，後年首季投產。台南廠的廠房投資約11億元、設備5.6億，土地金額約4.5億元，再加上週轉金，總投資金額達25.1億元。

展望明年度營運，法人預期，美(吉吉)明年度營收成長幅度約5~10%，台灣及歐洲成長約5~10%、北美區持平，大陸市場成長動能較強約3~4成。

(時報資訊)