安集(6477)今舉行法說會，安集董事長黃國棟表示，該公司模組部門明年營收優於今年，電廠明年4月會有6.5MW新增掛表；兩項業務都較今年成長，至於3D列印則約要到明年底後年初才會有較明顯的貢獻。希望明年的獲利能創歷年新高，配股息會一年比一年進步。

安集目前營運項目:一、太陽能電池模組，以自有品牌為主，主要銷售台灣。今年第三季模組的營收占比達82%。單晶模組的出貨量占比達95%。

二、能源技術服務（電站售電收入），至今年11月底包括子公司電廠，建置容量達58.8MW(含農企有1.28MW）。今年第三季售電營收占比17%。目前電站收入穩定且獲利佳，每年對EPS的貢獻至少有1元。估明年電廠的建置容量可逾70MW。

三、3D金屬列印，安集在107年3月成立3D列印部門，引進3D列印機台，測試各種金屬粉末，建立參數資料庫拓展產品應用面。目前選定成品規畫列印中，將以成品方式展現3D列印優點，並和目前產品差異化。目前3D營收占比不到1個百分點。

安集目前資本額約9.4億元，在3D列印方面，安集以3家公司一條龍方式合作搶攻3D金屬列印，包括欽揚、圓融和安集，欽揚以生產3D金屬列印設備為主，圓融負責研發特殊粉末；而安集則負責成品整合和銷售。

至於電廠方面，至11月底，安集握有的全台電廠共和國649座，其中公有房舍616座，約50MW,占總電廠比日約85%。

安集科技、茂鴻電力日前合資簽約，茂鴻技術含量高是成大幫，未來合資公司將積極投資台南地區太陽能電廠開發及營運，透過市府政策支持與行政協力，預計2021年動工並完成第一階段100MW設置量，目標在2025年前完成300MW的太陽光電計畫。

(時報資訊)