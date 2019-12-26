迎接充滿愛情氛圍的2020年，七股鹽山再創巨型藝術紀錄，趕在鼠年來臨之前，全新登場啾咪放閃藝術作品；臺鹽總經理吳旭慧表示，該「愛在鹽山 非你莫屬」老鼠情侶裝置，高4公尺、寬8公尺，是全台最大鼠年公仔藝術，以可愛討喜的親吻姿態放閃愛情。

「愛在鹽山 非你莫屬」的開幕會現場，與會貴賓有交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處副處長洪肇昌、台江國家公園管理處解說教育課長林文敏、台南市政府觀光旅遊局行銷科長丁玲琍、七股區長徐屏屏、皇尚文創股份有限公司總店長林彥澂、現代視覺公司藝術總監暨鹽山裝置創作者陳坤田、七股鹽場場長李俊宏、七股鹽場前場長郭武東等人。

為該活動揭幕，還有崑山科技大學熱舞社學生熱情秀舞，年輕活力風靡全場，讓七股鹽山成為南部最浪漫放閃景點，邀旅客和家人伴侶一起來高調示愛！

臺鹽總經理吳旭慧表示，七股鹽山巨型藝術邁入6週年，2020年呼應愛你愛你諧音和金鼠新年，我們首次挑戰成雙成對的Q版情侶公仔，到鹽山山頂甜蜜放閃，更把七股鹽山定位成全台最有”緣份”景點，與台南各地串連成帶狀旅遊，向國內外遊客展現台南這座幸福城市！

搭配該巨型藝術品，七股鹽山還規劃推出春節期間的主題系列活動，從進園打卡、情話留言牆、戀愛巴士拍照看板、「非你莫屬」愛情椅放閃亮點，以及活動專屬限量優惠，讓遊客一進園區便沉浸愛情氛圍。

臺鹽表示，除了裝置藝術外，七股鹽山升級全新遊客中心，將外牆打造成巨幅彩繪，以繽紛的色彩展示鹽山美景，在園區入口擄獲遊客目光，成為拍照打卡熱點。遊客中心內整合特色餐飲區，販售網紅推薦的台鹽鹽滷咖啡、鹹冰棒和膠原蛋白雪花鹽霜淇淋等，好吃又好玩！

此外，臺鹽還有位在苗栗的全台唯一製鹽製水觀光工廠-「臺鹽通霄觀光園區」，有免費參觀的「鹽來館」小型博物館，和付費導覽的鹽品、包裝水工廠，傳遞鹽的科普知識、歷史和應用，還能進入工廠近距離觀察家家戶戶食用海鹽產品和包裝水的製程，來趟深度之旅。通霄園區更規劃有暖呼呼的海洋溫泉泡腳溪、戶外大型親水廣場、台鹽生技展示中心、苗栗特有「貓裏紅茶」特色美食伴手禮，以及多項春節限定優惠活動，適合闔家走春賞景，為感情加溫。

(工商 )