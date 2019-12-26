農曆年放假好幾天，Yahoo奇摩發現，熱門遊戲、3C周邊最受年輕族群青睞。(洪凱音攝影)

距農曆春節倒數1個月，不少上班族已經開始著手預訂年菜；friDay購物今宣布，與遠傳獨家合作，不僅推出名店年菜，即日起至明年1月7日至全台遠傳直營門市辦理任一服務，即可獲得friDay購物四大名店年菜刮刮樂1張，百分之百的中獎率，民眾有機會以0元將friDay購物力推四大名店年菜包回家。

Yahoo奇摩購物中心與Yahoo奇摩超級商城則聯手公布熱銷年菜Top10排行榜，有別過往佛跳牆長年盤踞熱銷王，今年在養生觀念盛行下，美味溫補的「雞湯」首度躍升成為電商年菜銷售冠軍王，年糕、油雞則分居第二、第三名。

Yahoo奇摩購物事業群整合行銷部總監簡育靖表示，電商平台的年菜會與名店、大餐廳合作，建議1月10日以前先、貨源最齊全的時候預訂，並可以指定時間配送；簡育靖預估，農曆年前1至2周訂單最多，從近來搜尋量來看，預估年菜買氣會比去年多2成。

Yahoo奇摩觀察，採購年菜不再是由長輩主導，年輕人也逐漸參與其中，「手機先食

加」加上社群「曬年菜」炫food潮流影響，消費者訴求「曬」出獨特性，讓高檔、創意、經典成為今年三大年菜採購趨勢。

因應家庭型態改變，小份量單品年菜成市場新寵，除滿足小家庭需求外，更讓消費者自由選配，組合出自己的特色年菜圍爐桌；Yahoo奇摩購物中心及Yahoo奇摩超級商城今年新增超過3成名店進駐，共推出超過千道特色年菜，如榮獲米其林必比登評比的雙月食品、特色名店築地一番鮮、紅豆食府、點水樓等。

樂天市場也宣布，要搶攻40億元的年菜商機，看準台灣雙薪家庭商機，消費者年年都期待以最輕鬆、有效率的方式，準備年節最耗時繁雜、數量眾多的年菜，因此，「放縱系」、「懶人系」及「輕食系」三大趨勢年菜大行其道。

樂天市場表示，年菜整體品項數較去年增加約2成，下單量成長3成，消費者平均客單價更介於2688至6888元間，顯示今年「剪刀經濟」發威，「一秒上菜」、「加熱即食」的年菜，越來越受消費者青睞。

受到鼠年春節提早影響，Yahoo奇摩表示，電商年貨大街的買氣，今年已提前發酵；PChome商店街則看好尾牙、年貨大街的雙重採購商機，即日起也推出「就鼠你最好運-年貨大街」活動。

(中時 )