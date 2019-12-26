面對支持者的請求，賴清德通通來者不拒，展現高度親和力。（張晉銘攝）

掃街過程中，賴清德一度被某企業老闆請到公司內與員工大合照。（張晉銘攝）

蔡培慧競選團隊不忘安排「下午茶」，邀請賴清德品嚐草屯美味小吃「榕樹下扣仔嗲」，讓他吃飽喝足繼續奮戰下一個輔選行程。（張晉銘攝）

民進黨副總統候選人賴清德26日下午再度來到草屯地區，陪同黨內候選人蔡培慧掃街拜票，這已經是賴清德這個月第2次造訪，可見黨中央相當重視這個席次，賴清德說，南投確實是比較艱困的選區，但如果蔡培慧能夠在南投勝出，民進黨立委席就能過半。

賴清德說，民進黨之前在南投選情確實比較困難，畢竟過去國民黨在南投長期執政，雖然蔡培慧是一流的人才，國會表現第一名，但是知名度不足，感謝父老鄉親，經過數個月的努力，目前已經拚到五五波的情勢，只要大家繼續努力、力拚臨門一腳，就能把蔡培慧留在國會。

針對區域立委的選情評估，賴清德認為，如果南投的蔡培慧能夠高票當選，民進黨絕對有信心，立法委員席次過半數，總統也會連任，達到2020台灣要贏的總目標。

隨後眾人開始掃街拜票，賴清德受到支持者熱烈歡迎，他也展現高度親和力，主動拜訪沿途民眾，面對支持者的需求，像是握手、拍照和簽名，通通來者不拒，甚至一度被企業老闆請到公司內大合照。

結束忙碌的掃街行程後，蔡培慧競選團隊不忘安排「下午茶」時間，邀請賴清德品嚐草屯美味小吃「榕樹下扣仔嗲」，除了讓賴能夠忙裡偷閒、享受美食，也讓他吃飽喝足繼續奮戰下一個輔選行程。

(中時 )