行動支付工具LINE Pay除了積極開拓多元的支付場景，更持續為用戶創造驚喜活動。在充滿祝福的聖誕季後，LINE Pay 聯手星巴克推出一系列活動犒賞忠實粉絲。包含集點活動可免費兌換限量聯名熊大手機支架，且用戶於星巴克使用 LINE Pay 結帳即可享最高15%點數回饋，多項優惠活動將陪伴 LINE Pay 用戶與星巴克粉絲，迎向嶄新的2020年！

繼日前推出「LINE Pay星巴克星意禮」後，LINE Pay 與星巴克此次攜手推出集點活動，並在台推出限量聯名的手機支架，包含熊大與莎莉兩種款式，可愛的熊大側坐在星巴克經典的全白馬克杯旁，另一款莎莉則隱身在馬克杯中向外俏皮探頭，極具質感的兩款熊大、莎莉手機支架，讓粉絲在冬日飲用星巴克暖心熱飲時，不用手忙腳亂，仍可優雅地單手操作手機。集點活動於12月26日開跑至2020年1月22日止，用戶透過 LINE Pay 以原價購買任1大杯以上星巴克飲料即獲1點電子章，集滿9點可免費兌換隨機贈送的熊大或莎莉手機支架1份。

LINE Pay 與星巴克今攜手推出集點活動，並在台隆重推出限量聯名的手機支架，包含熊大與莎莉兩種款式驚喜登場。(LINE提供／黃慧雯台北傳真)

LINE Pay 與星巴克為陪伴用戶倒數迎新，也祭出多項優惠活動。LINE Pay 用戶使用已綁定的任一信用卡或簽帳金融卡付款，即日起至2020年1月22日前每筆消費皆享 LINE POINTS 3%點數回饋。綁定富邦J卡（僅限於 LINE POINTS 回饋卡別）的用戶，最高享 LINE POINTS 15%點數回饋，若使用已綁定的中國信託 LINE Pay 卡付款，每筆消費最多可獲 LINE POINTS 13%點數回饋；且LINE Pay 卡友消費滿額另專享加碼活動，即日起至2020年1月22日前，使用已綁定的中國信託 LINE Pay 卡單筆消費滿800元，還有機會再獲得 LINE POINTS 66點，累積的點數未來也可於星巴克付款折抵。

甫宣布更名的「LINE Pay Money」（原「LINE Pay 一卡通帳戶」，後同），為鼓勵用戶體驗行動支付的便利，同步推出優惠，2019年底前於星巴克付款可獲 LINE POINTS 5%點數回饋。邁入2020年，更額外加碼回饋粉絲，用戶在2020年1月1日至22日期間於星巴克使用「LINE Pay Money」結帳，最高可上看 LINE POINTS 15%點數回饋。各項活動設有回饋上限，且優惠期間各有不同，活動說明請依「LINE Pay主頁活動訊息頁面」最新公告為準。

同時，歡慶此次 LINE Pay 與星巴克推出限量聯名的手機支架，憑 LINE Pay 於星巴克付款成功的交易紀錄畫面，即日起至2020年1月31日止，於新光三越A11 LINE FRIENDS STORE 消費可享95折，也讓用戶體驗使用 LINE Pay 結帳不僅便利，也可享受更多優惠！

(中時電子報)