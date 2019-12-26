木柵十五份幫份子當街遭狙擊 腿部中4槍送醫 15:502019/12/26 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市木柵下午傳出槍擊事件，一名男子腿部遭歹徒連開四槍，警方封鎖現場進行鑑識。(民眾提供/陳鴻偉台北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市警消26日下午1時51分獲報，木新路2段某民宅樓下發生槍擊案件，救護車到場後將47歲尹姓男子送醫，尹因大腿遭擊中4彈，失血過多目前目前仍在萬芳醫院急救中。 台北市木柵下午傳出槍擊事件，一名男子腿部遭歹徒連開四槍，警方封鎖現場進行鑑識。(民眾提供/陳鴻偉台北傳真) 台北市木柵下午傳出槍擊事件，一名男子腿部遭歹徒連開四槍，警方封鎖現場進行鑑識。(民眾提供/陳鴻偉台北傳真) 據了解，尹疑為新店、木柵地區「十五分幫」的成員，凶嫌疑似跟蹤尹多時，槍擊地點是1家咖非廳，尹步出店外即遭槍手襲擊。 文山一分局警方在現場採獲1枚彈頭及4枚彈殼，初步調查為幫派間債務糾紛，現已調閱周遭監視器緝凶中。 (中時 ) #北市 #槍擊 #木新路 #彈頭 #初步調查 也許您會感興趣 推薦閱讀 巴爾的摩槍擊案釀7傷 2嫌在逃動機不明 13:542019/12/23 國際 KTV慶生變調 壽星不滿被酸開槍擊友人落網 14:462019/12/26 社會 社會熱門新聞 天無絕人之路 男買8年彩券沒中過 失業當天中頭獎 - 新聞 年薪200萬鴻海男 將妻當洩慾工具 錢丟身上辱：妳很閒 - 社會 誤射雄三飛彈害命 3軍士官判囚定讞 - 刑案 邱毅爆暗黑網軍真相遭攻擊 王炳忠赴松山分局報案 - 社會 嘉義蕭姓大亨遭起底 靠航空城、機捷房地產崛起 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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