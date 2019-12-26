北市警消26日下午1時51分獲報，木新路2段某民宅樓下發生槍擊案件，救護車到場後將47歲尹姓男子送醫，尹因大腿遭擊中4彈，失血過多目前目前仍在萬芳醫院急救中。

台北市木柵下午傳出槍擊事件，一名男子腿部遭歹徒連開四槍，警方封鎖現場進行鑑識。(民眾提供/陳鴻偉台北傳真)

台北市木柵下午傳出槍擊事件，一名男子腿部遭歹徒連開四槍，警方封鎖現場進行鑑識。(民眾提供/陳鴻偉台北傳真)

據了解，尹疑為新店、木柵地區「十五分幫」的成員，凶嫌疑似跟蹤尹多時，槍擊地點是1家咖非廳，尹步出店外即遭槍手襲擊。

文山一分局警方在現場採獲1枚彈頭及4枚彈殼，初步調查為幫派間債務糾紛，現已調閱周遭監視器緝凶中。

(中時 )