大陸交通運輸部26日發布2020交通投資目標，預計完成鐵路投資人民幣（下同）8千億元左右，公路水路投資1.8兆元左右，民航投資力爭達到900億元。

路透報導，大陸交通運輸部部長李小鵬26日表示，2019年預計完成交通固定資產投資共3.2135兆元，新增鐵路8,000公里、公路33萬公里，高等級航道385公里、民用運輸機場五個。

李小鵬指出，2020年大陸將完善收費公路專項債券制度，研究發行國家公路建設長期債券。推動一般債券支持普通公路、農村公路發展，引導社會資金參與交通建設，推進港口建設費相關政策延續和調整完善。實現具備條件的鄉鎮和建制村通客車，港口貨櫃鐵水聯運量增長12％以上，鄉鎮快遞網點覆蓋率達到98％。

大陸國家統計局此前公布數據顯示，1-11月固定資產投資年增5.2％，與路透調查預估中值一致；期內民間固定資產投資年增4.5％，略高於前值4.4％。

(工商 )