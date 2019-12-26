土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu）今天報導，一艘載運移民的船隻沉沒於土耳其東部的凡湖（Lake Van），導致7人死亡，64人獲救。

根據安納杜魯新聞社，這艘船在比特利斯省（Bitlis）的城鎮阿迪爾傑瓦茲（Adilcevaz）附近沉沒。阿迪爾傑瓦茲位於凡湖北岸。

凡湖位於土耳其與伊朗邊界附近，移民時常從該地進入土耳其，進而向西前往至歐洲。

(中央社)