土耳其移民船翻覆 7人喪命 15:522019/12/26 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu）今天報導，一艘載運移民的船隻沉沒於土耳其東部的凡湖（Lake Van），導致7人死亡，64人獲救。 根據安納杜魯新聞社，這艘船在比特利斯省（Bitlis）的城鎮阿迪爾傑瓦茲（Adilcevaz）附近沉沒。阿迪爾傑瓦茲位於凡湖北岸。 凡湖位於土耳其與伊朗邊界附近，移民時常從該地進入土耳其，進而向西前往至歐洲。 (中央社) #土耳其 #移民 #新聞社 #沉沒 #歐洲 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 日本未來首相呼聲高 小泉被爆料用政治資金大談不倫戀 - 國際 他家袋鼠失蹤了 「綁匪」竟是牠 - 國際 穩賺不賠！軍費談判美收回獅口 但要韓大買武器 - 國際 下戰書！華為：已準備取代Google 將推替代產品 - 國際 影》8公分巨大蟑螂難產 主人急送醫手術 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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