罷韓團體發起人尹立26日北上向中選會遞交罷免韓國瑜提議書，國民黨高市黨部下午開記者會，痛批自稱「罷韓四君子」根本是「菊系四傀儡」，過程中為了規避政治獻金法、公益勸募法，在嘖嘖募資上販賣罷韓小物，募得616萬餘元，藍營議員質疑勸募過程不合法，呼籲4位罷韓團體領袖「再怎麼野蠻，也要守法！」

韓國瑜高市競選總部發言人黃香菽、蔡金晏與議員陳麗娜、邱于軒26日下午舉辦「民進黨附隨組織Wecare，再怎麼野蠻，也請守法」記者會，質疑罷韓主力團體Wecare高雄金流來源不單純。

國民黨立委候選人陳麗娜表示，審視罷韓活動高調炫目、道具華麗眾多，背後支持的經費來源啟人疑竇，Wecare高雄疑似為了規避法律，在嘖嘖募資上販賣罷韓小物，最後募得616萬988元，但網頁上寫著「若不需回饋品請註明」，也就是說，有些人付錢根本不是買罷韓小物，而是直接捐贈。

陳麗娜指出，若募得的款項真實用在罷韓活動，「假眾籌、真捐贈」可能違反政治獻金法，依法只有政黨、政治團體、擬參選人可收受政治獻金，除非「菊系四傀儡」再出一本火星字典，說罷免特定公職人員不是政治相關活動，否則「Wecare高雄用什麼身分勸募政治獻金？」

她提醒Wecare高雄，依《政治獻金法》，只要有捐款就要將商品寄給訂購者或者退款，否則恐將面臨2倍金額罰鍰；陳麗娜進一步表示，如果這些捐贈並非依照約定，真實用於罷韓活動，可能涉及違反銀行法第29條之1、第29條非法收受存款行為，可能涉及3年以上、10年以下重罪。

邱于軒則說，Wecare高雄去年市長選舉前就辦過一次遊行，當時陳菊、陳其邁、民進黨議員全部走在隊伍裡，如今卻說自己是民間團體？

她痛批，韓國瑜上任後已有輕軌二階、慶富、大港開唱、氣爆公共藝術等四大案移送檢調調查，這次罷韓的「菊系四傀儡」中有3人與這些案子有關係，難道是怕了？如果就職還沒滿1年就能罷免，是否代表未來哪個縣市政黨輪替，只要不習慣新政府執政，就能提出罷免？

(中時 )