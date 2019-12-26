警方從陳嫌身上起獲一把改造槍枝。（翻攝照片／程炳璋台南傳真）

台南市安南區26日發生一起槍擊案，陳姓嫌犯不滿黃姓女友要求分手，上門理論，黃女兒子驚嚇報警，陳嫌持槍破窗而入，開槍打壞門鎖，安佃派出所警員許文和及時趕到，在樓梯間遭陳嫌正面開槍，他側身急閃，並飛撲制伏陳嫌。

53歲陳永曲是個工頭，1年多前在小吃部歡場認識40歲的黃姓女子，陳男在黃女身上花了不少錢，兩人展開交往。黃女最近辭去小吃部陪酒工作，改從事美容業，開始拒絕與陳男往來，要求分手。

黃女翻臉舉動讓陳男怒火中燒，懷疑對方另結新歡，於是準備一把改造槍，填入8發子彈，26日11時許到安南區工學路四段黃女家中，準備與黃女「同歸於盡」。

陳男在黃家門外猛敲門，黃女外出不在，她的15歲兒子正好休學在家，聽到門外「乒乒乓乓」吆喝聲，不敢貿然應門，偷偷打電話報警「有人在撞我家的門」，然後在4樓躲藏。

發狠的陳男見無人應門，索性敲破黃家窗戶玻璃，走向3樓黃女房間，見房門反鎖，先開1槍破門，但未擊中門鎖，持續撞門吆喝。

正在線上巡邏的安佃派出所警員許文和獲報有人撞門，單槍匹馬先趕到黃家，果然聽見黃家樓上有聲響，許警從破窗處進入查看，走到3樓樓梯間時，抬頭就與嫌犯照面，陳嫌立刻正面朝他開槍，許警無暇拔槍，側身閃過子彈，順勢飛撲向前，將陳嫌壓制。

黃女此時剛好趕回家，與陳嫌在地上博鬥的許警大聲要黃女報警請求支援，安佃所長祝岩獲報，帶著警網赴援，制伏陳嫌。

陳嫌事後表示，自己花了大把錢在黃女身上，不甘心對方要求分手，這次拿槍到黃家，就打算要與對方同歸於盡，看到警察時，打算打死警察，然後再開槍自盡。

警方在陳嫌身上起獲1把改造槍枝，子彈8發（含已擊發2發），依照違反槍砲彈藥管制條例、殺人未遂與妨害公務罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

幸運閃過子彈的員警許文和，在與嫌犯拉扯過程仍掛彩，除了左手指受傷，左後大腿遭子彈碎片插入，他回憶現場仍覺得驚心動魄，感嘆「差點沒出名就先出山（過世）」。B

(中時 )