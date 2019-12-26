永大總經理蔡尚育今(26)日出席元大證券主辦法說會表示，永大經營發展策略是台灣、大陸及全球市場三箭齊發，並重新啟動全球化布局，以越南為中心，拓展東南亞市場；台灣市場努力創造營收及利潤新高，大陸市場積極爭取訂單業績，短期內達到損平，希望重回世界排名前10名，前11月大陸訂金收回年75％，預計3～6個月認列營收，明年營運會比今年好。

蔡尚育指出，台灣2012～2015年建案核發件數及棟數是高峰期，2016年起下滑，2019年建案核發件數及棟數增加，顯示房地產景氣緩步復甦。2018電梯市場產量台數1.13萬台，2019年電梯1.15萬台，2020電梯市場產量年增加2％～3％，每年產銷量約1.1萬～1.2萬台。

大陸房地產因政府調控而呈現下滑，未來新梯市場是持平或小幅衰退，但因高齡化及農村改善，家用梯及汰舊換新電梯可彌補新梯衰退的部分。中國大陸電梯市場2017年電梯市場產量80.6萬台、2018年電梯市場產量84.8萬台，年增5.2％2019年為91萬台，年增7.3％，2020年預估95.7萬台，年增5.1％。大陸電梯市場雖不可能回到過去年成長動輒10％～20％，甚至20％以上，仍可維持每年成長3％～4％。

蔡尚育指出，台灣新梯市場很穩定，每年需求1.1萬～1.2萬台，永大台灣策略是穩中求進，目標是提高營收及獲利。中國大陸需要積極開拓，去年出貨9千台，今年回升至19,000～20,000台，大陸市場積極爭取訂單業績，短期內達成損平，永大集團目標是重返全球排名前10名。

蔡尚育指出，永大經營發展策略會以台灣、大陸及全球市場三箭齊發，並重新啟動全球化布局，以越南為中心，拓展東南亞市場；台灣市場努力創造營收及利潤新高，大陸市場積極爭取訂單業績，短期內達到損平，希望重回世界排名前10名。

市場發展策略是強化銷售團隊，擴大營銷管道，今年增加大陸銷售團隊，加強他排改修電梯市場，提供彈性絕決方案，爭取地鐵及機場公共工程項目，以及大型商業項目工程決解方案，積極投入加裝梯、家用梯新市場對應產品，爭取市場先機。

永大昔日以住宅電梯為主，因應電梯市場未來趨勢以高速梯及智能化為主，細分市場，重新定義住宅與商務產品規劃，商務電梯強調智能化功能。符合國際新法規的部件開發、認證及標準化，因應加裝梯，家用梯新市場，開發對應產品，搶占市場。維修保養發展策略方面，永大電梯維修保養台數超過10萬台，活用物聯網技術，提供遠隔監控，台數已超過2.6萬台，降低故障率及提高預防保全能力。明年也打算引進VR Training技術，提供保養培訓效率，提高自保綠，提供菜單式保養模式。大陸會針對不同地區及客戶需求提供不同保養菜單，希望重新回到成長軌道。

蔡尚育指出，永大中國大陸前11月平均合約簽回月平均台數從去年同期995台增加至1,548台，年成長56％；訂金月平均收回台數從去年同期686台攀升至1,202台，年成長75％。明年脫離衰退，重新回到成長的軌道。

蔡尚育表示，永大2020年導入新產品，計有具有輕薄小等特性的裹塑鋼絲繩電梯，會在大陸上市。永大也開發出高速梯，提高高端住宅及商辦大樓的市場份額、扶梯主動安全偵測系統，開發重要部件的主動偵測及客戶不當使用的偵測，結合遠隔監控系統，可提前偵測故障及潛在危險。公交電扶梯及物聯網預防安全。

蔡尚育表示，越南有9千萬人，未來可達1億人口，永大推估越南運轉飽和時的電梯總量達80萬台，未來15年，新梯年需求至少1萬～1.5萬台。永大早在2010年就到越南市場，現在重啟以越南為基地，進軍馬來西亞、柬埔寨、印尼及泰國等地市場，研發符合當地法規與客戶需求的電梯，建立以當地代理商銷售為主的銷售方式，永大要建立自主安裝及維修保養團隊，年銷售1,000～1,200台新梯，目標是拿下5％以上市佔率。

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