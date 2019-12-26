馬英九今陪同宋瑋莉至仁愛市場掃街，不少攤商紛紛送上鳳梨等吉祥物。（許家寧攝）

許多支持者沿途要求合影，馬英九來者不拒，展現高人氣。（許家寧攝）

民進黨立委蔡適應在仁愛區視察旭川河水質改善，與宋瑋莉較勁意味濃厚。（許家寧翻攝）

基隆立委選情緊繃，民進黨蔡適應與國民黨宋瑋莉呈現拉鋸，前總統馬英九6天內兩度來基隆輔選，陪著宋瑋莉在仁愛市場掃街，拉抬選情，「小馬哥」人氣不減，一路受到婆婆媽媽熱情簇擁，馬英九說，宋瑋莉很有機會贏，多來幾次也不累。

選戰倒數10多天，藍營宋瑋莉力拼尋求連任的蔡適應，近來猛打「卡神」網軍風波、籲蔡對同婚表態，將蔡陣營打得焦頭爛額，氣勢漸有迎頭趕上之勢，藍綠雙方差距縮小剩不到5％，前主席馬英九、洪秀柱近來更接連陪宋赴基隆廟口掃街。

馬英九今一襲牛仔勁裝，繼21日再度幫宋瑋莉在仁愛市場拉票，沿途受到婆婆媽媽及攤販熱情歡迎，將市場擠得水洩不通，馬英九逐一與攤商握手寒暄，對一路尾隨的民眾合影要求也來者不拒，呼籲泛藍團結支持宋瑋莉，「2020選二就贏」。

馬英九趁機品嘗知名美食「美華牛肉麵」，看到大碗公牛肉麵上桌，馬英九驚呼好大一碗，笑說「別人看到以為我在洗臉」，引來現場大笑，對於6天內2度來基隆輔選，馬英九說，一點都不累，希望鄉親給韓國瑜、宋瑋莉機會，讓基隆藍天再現。

蔡適應也不干示弱，邀環保署副署長蔡鴻德至仁愛區會勘旭川河水質改善工程，以政績訴求選民支持，蔡適應強調，長期執政的國民黨一直忽視河川整治，導致流經區域散發臭味、漂浮異物，呼籲轉動基隆的腳步不能停，繼續支持蔡適應。

(中時 )