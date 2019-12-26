自從村上雅則1964年在舊金山巨人隊登上大聯盟，55年來只剩紅人隊還沒有日籍球員（小聯盟不算）。不過這種情形可望被秋山翔吾打破，據日本媒體報導，紅人隊對於網羅秋山態度積極，領先其他幾支球隊。

秋山翔吾今年球季結束獲得西武獅隊同意，以「入札制度」挑戰美國職棒，包括紅人、小熊、光芒、響尾蛇隊均表示興趣，其中又以紅人隊在協商進度上領先其他各隊。據美媒報導，紅人準備一張為期2或3年的大型合約簽下秋山。

今年日本職棒頂級好手有4人挑戰美職，其中筒香嘉智以2年1200萬美元加盟光芒隊，山口俊2年600萬美元被藍鳥隊簽下。秋山翔吾、菊池涼介尚未確定落腳處，先前傳出巨人、紅襪、小熊對菊池有興趣。

紅人隊是大聯盟最古老的隊伍，成軍於1881年，至今已有138年歷史，但隊上卻從來沒有日本球員在一軍征戰，因此秋山若能成功轉戰紅人隊，明年就可望成為該隊日籍大聯盟球員第1人，也是別具意義的先驅者。

此外，紅人隊今年戰績75勝87敗，在國家聯盟中區排名第4。今年8月曾與日籍投手田澤純一簽小聯盟合約，但他並未被升上大聯盟出賽。

(中時 )