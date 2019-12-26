今年的英超「聖誕冠軍」毫無懸念，「紅軍」利物浦早早確立了10分以上的領先優勢，儘管聖誕前的最後一輪利物浦因前往卡達參加世俱盃而缺席，但由於萊切斯特城在與曼城的亞軍保衛戰中失利，落後紅軍的分數維持10分，曼城則落後11分，兩隊還比利物浦多踢一場。利物浦連續兩個賽季都成為了聖誕冠軍，贏得隊史首座英超冠軍應該手到擒來了吧？

慢著！利物浦去年也是聖誕冠軍，但最終以1分飲恨，讓曼城衛冕成功。英超近10年的聖誕冠軍，有8次都成為年終的勝利者，唯二失敗的聖誕冠軍，就這麼巧都是利物浦！而且利物浦史上4次成為聖誕冠軍都未能登頂，是「聖誕冠軍」這個虛名的最大受害者。

聖誕冠軍最終未能奪冠，原因可能很複雜，也許領先不多（紅軍去年領先曼城只有4分）；也許是板凳深度不夠或者受傷停影響，導致聖誕過後的快車期就被對手追上；多線作戰的緊密賽程當然也是致命原因之一。

幸好利物浦本季領先的幅度夠大；目前傷病情況還在控制範圍；總教練克洛普在多線作戰的情況下採用輪換，甚至以U23青年隊應戰聯賽盃；再加上冬季轉會窗開始買人（已從薩爾斯堡紅牛引進日本攻擊好手南野拓實）；顯見紅軍做好萬全準備，志在迎接暌違29年的頂級聯賽冠軍。

有人歡樂就有人愁，領先者瞄準冠軍，墊底者求望翻身，但英超是個殘酷舞台，成立28季以來，僅有3支聖誕墊底的球隊能夠驚喜保級。04-05賽季的西布朗維奇是第一支上演「絕地大逃亡」的球隊，當年最後一輪4搶1，過程跌宕起伏，峰迴路轉，西布朗贏球而另外3隊1和2敗，最終以1分之差壓倒水晶宮和諾里奇，2分勝過南安普敦，奇蹟保級。

「大黃蜂」沃特福德上周在主場力退曼聯，拿到本季第2勝，雖然排名仍然墊底，但積分剛好追平諾里奇，落後阿斯頓維拉3分，距離第17名的南安普敦也僅差6分。沃特福德陣容並不差，為了急起直追已先後解僱了兩名總教練，加上射手迪尼傷癒回歸後取得本季首個進球，在還有20輪比賽的情況下，時間還夠。

聖誕過後的Boxing Day，英超快車正式啟動。利物浦本輪作客萊切斯特城上演榜首大戰，剛從卡達回國的主力陣容難免兵疲馬困；狐狸上周作客曼城以1：3落敗，本輪主場出擊，即使未能成為本季首支戰勝紅軍的球隊，也勢必要保住不敗，主場受讓可看高一線。

沃特福德方面，Boxing Day作客挑戰本季大黑馬謝菲爾德聯就很難看好，謝菲聯近況極佳拿下3連勝，排名躍升至第5，失球數全英超第3低，以沃特福德全聯盟最弱的攻擊火力來看，客隊正確進球數0有2.15倍，是個不錯的選項。大黃蜂的翻身仗可能是12月28日主場對維拉的保級大戰，維拉最近4連敗頽勢不止，主勝無疑是合理選擇。

英超歷年聖誕冠軍

(中時電子報)