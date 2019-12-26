花蓮縣壽豐鄉長曾淑懿，涉嫌透過許姓樁腳以5萬元，向有意參選鄉長的謝姓鄉民放棄參選鄉長，也就是俗稱「搓圓仔湯」，被花蓮地檢署依違反選罷法起訴，曾當時發表聲明，強調「絕對不需要賄選，也不可能賄選」，企盼司法還她清白！不過花蓮地院今宣判，曾淑懿仍被判4年有期徒刑，褫奪公權3年。縣府民政處表示，收到判決公文書後，依選罷法要件，可停止其職務或職權，依法派代理鄉長。

曾淑懿任多屆農會總幹事，基層實力豐厚，佈局鄉長選舉已久，去年鄉長選舉，地方看好一致看好其選情，怎料竟涉入以5萬元「搓圓仔湯」，意圖勸退其他有意參選者，檢察官認為曾淑懿及許姓樁腳均犯罪嫌疑重大，各3萬元交保，也被檢方提起當選無效之訴，引起地方譁然！

地院判決指出，曾淑懿知悉謝如哲領取鄉長參選登記書後，隨即由樁腳許雲琳陪同拜訪要求放棄參選鄉長，改參選鄉民代表，為使謝應允放棄競選，曾委由不知情黃某交付許雲琳現金5萬元，並請許前往謝如哲住處賄賂，並表示5萬元提供謝某登記參選鄉代保證金，不過遭到他拒絕，並將現金送回曾淑懿競選辦公室歸還。

法官認被告曾淑懿、許雲琳以及證人之證述，認被告2人共同以5萬元賄賂行求謝如哲而約其放棄競選之犯行均可認定。也就是一般所說「搓圓仔湯」違反選舉罷免法第97條第1項。曾淑懿被判處有期徒刑4年，併科罰金250萬元，褫奪公權3年。樁腳許雲琳處有期徒刑2年，罰金100萬元，易服勞役，以3000元折算壹日，宣告緩刑5年，褫奪公權2年。

依照《公職人員選舉罷免法》第117條，自判決之日起，停止其職務或職權；若鄉長被判刑，將由花蓮縣政府派代理鄉長，花蓮縣政府民政處表示，目前尚未收到正式公文，待收到後再啟動派代程序。

(中時 )