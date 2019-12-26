已退休法官張俊文，去年任職橋頭地院時，將承審酒駕案件歐姓被告，在判決誤載成蘇姓男子；司法院職務法庭認為，張男5年內裁定更正案件總計38件，平均每年裁定更正案件數超過7件，較其他法官多，顯示他敬業精神不足，因此判處以任職時最後月俸給總額3個月的懲戒處分。

橋頭地檢署檢察官聲請簡易判決處刑，被告姓名為歐姓男子，但張俊文法官製作的刑事簡易判決，除被告姓名、住址及年籍資料記載為歐男之外，「案由欄」「主文欄」「事實及理由欄」都誤載成蘇姓男子，侵害當事人的訴訟權益及司法信譽。

職務法庭考量張俊文因重大過失，並有違謹慎、勤勉執行職務的職責，致該案件有明顯重大違誤，依法自應受懲戒，但其情節尚未達應作成免除法官職務或撤職的必要，而只能從罰款或申誡處分之中選擇其一。

職務法庭表示，張俊文從1993年至去年任職法官，乃審判經驗豐富之人，竟仍發生這種明顯重大違誤，且他每年裁定更正案件數較其他法官量多，可認他平時敬業精神不足，因此判決處以任職時最後月俸給總額3個月的懲戒處分。

(中時 )