台中市食安處舉辦「台中好茶讚」衛生評核活動，26日盛大舉辦頒獎，選出20家特優手搖飲店，26日盛大舉辦頒獎，其中16家也到場設攤展示。（馮惠宜攝）

台中市食安處舉辦「台中好茶讚」衛生評核活動，在評選為特優的20家店家中清心福全遊園店更是總評績分最高的一家。（馮惠宜攝）

台中市有超過上千家手搖飲店，為幫消費者把關，台中市食安處首度舉辦「台中好茶讚」衛生評核活動，經一個月專家及衛生稽查員實地評核及網路票選，84家店家參與選出20家特優，台中市衛生局26日盛大舉辦頒獎；而評審一致認為最高分的清心福全遊園店以及5家分店與會3家獲特優的喫茶小舖也到場設攤展示。

台中市食安處長邱惠慈指出，這項活動是針對手搖飲業者宣導食安相關法規與茶飲標示，鼓勵業者報名參加衛生法規講習說明會並接受分級評核，以專家及衛生稽查員實地評核占90％及網路票選「衛生好感度」及「茶飲喜好度」占10％綜合計算得分，總計84家店家參加，評選出「特優」20家、「優」48家、「良」12家。

本身是醫師的衛生局長曾梓展說，台中的手搖飲世界有名，希望透過業者自主管理提升品質，讓民眾喝得安心。

值得一提的是，在這項比賽中特優的20家對清潔衛生管理都以及來源送驗都相當謹慎，其中清心福全遊園店更是總評績分最高的一家，業者表示，過去都是總部會進行稽核管理，經食安處輔導稽核後有助於品牌能見度提升；而方圓國際旗下喫茶小舖以及吃茶三千兩品牌共五家店參與此次評選，更有三店獲得特優，也算是這次評選大贏家。

(中時 )