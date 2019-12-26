針對綠黨桃園議員王浩宇爆料砸百萬收編派系，台灣民眾黨中常委林富男（左三）今天赴高雄地檢署按鈴申告。（柯宗緯攝）

針對綠黨桃園市議員王浩宇昨在臉書爆料，台灣民眾黨主席柯文哲指派中常委林富男花120萬元，意圖收買高雄林園地方派系大老黃兆呈入黨並參選區域立委。林富男不滿遭汙衊，26日赴高雄地檢署按鈴申告王浩宇加重誹謗罪，痛批王浩宇為綠黨搶政黨票利益，跟「卡神」楊蕙如一樣在網路霸凌害死人，此風不可長。

王浩宇昨在臉書PO文並公布錄音檔指稱，台灣民眾黨主席柯文哲9月間，指派中常委林富男去拜訪前林園鄉長、林園最大宮廟與地方派系黃兆呈，並開價120萬元要收買黃加入民眾黨參選該區立委，「但黃兆呈覺得開口閉口都是錢很不被尊重，最後拒絕」。

王浩宇狠批，柯文哲口口聲聲喊窮，但民眾黨到南部拜訪地方派系大老，一開口就是豪灑百萬，如果依照這種邏輯，光是17個區域立委參選人就要2040萬，還不含23個不分區立委參選人，請問這些錢從哪來的？

林富男今在民眾黨高雄立委候選人敖博勝、李佳玲、羅鼎城、莊貽量等人陪同下到高雄地檢署按鈴申告。林富男痛批，王浩宇明知不是事實，故意拿不實資料來汙衊、誹謗民眾黨、柯文哲、林富男，完全不是事實，竟還在網路上連發3則貼文，產生很大的效果，對民眾黨傷害甚大。

林富男還原所謂的錄音檔內容指出，今年8月17日民眾黨中央黨部任命他為高屏澎東區域立委總指揮後，黃兆呈主動積極找他4次以上，希望爭取加入民眾黨提名，「是他找我，不是我找他」。

林富男說，錄音中談到的20萬元，事實上是民眾黨針對黨提名的候選人補助20萬元支持登記，總選舉最高補助100萬，他也力勸黃乾脆以無黨籍參選算了，最後黃也通過民眾黨三階段提名程序，才加入台灣維新黨參選。

針對錄音檔為何外流，林富男透露，昨天4度致電給黃兆呈對質，黃堅稱「我們認識20幾年，我保證怎麼講話會有錄音」，不過林懷疑當時黃曾帶兩個助理會面，事後皆離職，質疑是否他們偷錄音再爆料給王浩宇。

林富男怒斥，王浩宇為了綠黨的政黨票，不惜傷害民眾黨，換取政黨利益，相當不可取，王也是某個派系的側翼，根本就是故意打擊民眾黨跟本人；王長久以來在網路霸凌人家，等於「楊蕙如」一樣，只會在網路霸凌害死人，此風不可長，揚言告訴「昏庸議員」王浩宇。

(中時 )