台水潭頂淨水場通過ISO14001驗證，26日舉行頒證儀式。（劉秀芬攝）

台灣自來水公司第六區管理處潭頂淨水場順利通過ISO14001驗證，代表淨水場經營運作符合國際性標準，供水品質及淨水處理的能力受到肯定，26日由驗證公司艾法諾國際公司進行頒證，台水副總經理吳振榮、第六區管理處處長林國清及台南給水廠廠長陳柏維一同接受授證。

吳振榮說，潭頂淨水場同仁為了通過認證，多次開會及辦理教育訓練，整理、整頓淨水場及工作環境，訂出嚴格標準作業流程，找出淨水場存在的環境問題，加以改善以提昇淨水能力，以符合國際標準。

潭頂淨水場位於台南市新市區潭頂里，隸屬台水公司六區處台南給水廠，原水來源有兩股，一為經曾文溪與菜寮溪交會處下游所設置之玉峰攔河堰攔取曾文溪溪水，先經山上淨水場初步處理後做為原水來源；二為曾文水庫放水至烏山頭水庫經嘉南大圳南幹線輸送之水庫水。

潭頂淨水場可調配來自南化淨水場及烏山頭淨水場的清水，全場設計出水量為19.5萬CMD並，可供應至台南市溪南地區民生及工業用水。

陳柏維表示，推動驗證過程落實環境保護、循環經濟、永續經營目標，淨水場內混凝藥劑全面改用氯化鐵，汙泥餅再利用，同時塑造良好工作環境，經由教育訓練提升同仁素養，提升同仁士氣，提升供水服品質及淨水處理能力，達成「量足、質優、服務好」使命。

(中時 )