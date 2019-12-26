根據市調機構集邦科技記憶體儲存研究DRAMeXchange最新調查，2020年第一季除了因1x奈米良率問題導致供貨不及，使得伺服器DRAM價格領漲以外，繪圖用DRAM價格也快速反轉向上。由於繪圖用DRAM相較於其他產品類別，屬於價格波動明顯的淺碟市場，因此在買方積極拉貨下，預期價格將較前一季上漲逾5％，漲幅為所有產品中最高。
觀察2020年整體需求狀況，繪圖用DRAM市場主流規格正快速從GDDR5轉向GDDR6。顯示卡市場中，NVIDIA的主流產品RTX顯卡幾乎已經全部轉用GDDR6，而AMD正在積極去化舊顯卡庫存，屆時NAVI系列也將全數使用GDDR6。
在遊戲機市場，雖然目前索尼PS4與微軟XBOX One都是使用GDDR5，但預期2020年下半年上市的PS5與XBOX Series X都將採用GDDR6，且最高容量將達到16GB，遠高過目前主流顯示卡的8GB容量，代表2020年繪圖用DRAM的供應吃緊將無法避免。
(工商 )
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