騰訊劍指區塊鏈 2019年申請百餘項專利大陸第一 16:112019/12/26 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸網路巨擘騰訊劍指新興領域區塊鏈，2019年大幅申請相關新專利逾100項，力壓對手阿里巴巴居大陸首位。 36氪引述天眼查數據，12月20日，騰訊科技（深圳）有限公司新增專利300多項，其中新增包含「區塊鏈」的專利資訊超過100項。從2019年1月1日至12月24日的大陸區塊鏈專利申請量排名可見，排名前十的區塊鏈專利申請人全部為企業，其中，騰訊、阿里巴巴、瑞策科技位列前三。 (工商 ) #專利 #區塊鏈 #大陸 #騰訊 #阿里巴巴 也許您會感興趣 推薦閱讀 區塊鏈汰弱留強 商業化是關鍵 04:102019/12/23 財經要聞 國銀擁抱區塊鏈 搶商轉先機 04:102019/12/23 金融．稅務 騰訊雲2020年砸百億美元投資歐洲 14:212019/12/23 財經 騰訊2019年投資復盤 投資金額腰斬 15:422019/12/23 財經 華為加碼雲計算 對陣阿里騰訊 04:102019/12/24 焦點新聞 騰訊雲擴大在歐投資 明年砸逾百億美元 04:102019/12/24 全球財經 外管局：跨境金融區塊鏈平台將逐步擴大試點範圍 15:542019/12/24 財經 陸首檔區塊鏈指數來了 官方選股 04:092019/12/25 焦點新聞 中華微視併蝴蝶效應 造新平台 04:092019/12/25 焦點新聞 陸密碼法將上路 專家：為控制區塊鏈而部署 23:202019/12/25 兩岸 財經熱門新聞 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 助美填上稀土供應鏈關鍵缺口 這公司股價逆天衝 - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 大咖獨厚台積電！三星慘掉肥單爆大陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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