大陸網路巨擘騰訊劍指新興領域區塊鏈，2019年大幅申請相關新專利逾100項，力壓對手阿里巴巴居大陸首位。

36氪引述天眼查數據，12月20日，騰訊科技（深圳）有限公司新增專利300多項，其中新增包含「區塊鏈」的專利資訊超過100項。從2019年1月1日至12月24日的大陸區塊鏈專利申請量排名可見，排名前十的區塊鏈專利申請人全部為企業，其中，騰訊、阿里巴巴、瑞策科技位列前三。

(工商 )