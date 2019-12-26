NHL本周日(12/29)08:00，達拉斯星辰將在主場迎戰新銳強權科羅拉多雪崩，星辰本季擁有出色的防守效率，與亞利桑那土狼是聯盟唯二場均失球不到2.50的球隊，雪崩則是在進攻端無往不利，目前場均進球3.62高居聯盟榜首。這場典型的矛盾大戰，是星辰能嚴守城池抑或是雪崩電光石火的進攻能在客場突圍呢?

雪崩進攻端擁有前場三叉戟馬基諾(Nathan MacKinnon)、蘭德斯科格(Gabriel Landeskog)與蘭塔南(Mikko Rantanen)，先發鋒線的攻擊力一直是各隊防線的夢魘，但前場深度不足及不穩定的防守讓雪崩上季戰力起伏大。本季雪崩藍線有日益成熟的進攻型後衛馬卡爾(Cale Makar)坐鎮，替補門將佛蘭曹茲(Pavel Francouz)在格魯包爾(Philipp Grubauer)受傷期間，也繳出救球率0.934/場均失球2.16的優異身手，團隊防守戰力大幅進步。而季外從楓葉換來卡德里(Nazem Kadri)擔任第二陣容中鋒，更解決替補火力薄弱的問題。本季雪崩攻守兩端戰力較過去更為均衡，但別忘了上季雪崩曾在球季中段崩盤，靠著三月強拉尾盤才勉強以外卡進季後賽。因此對於雪崩而言，如何在漫長的賽季保持狀態才是現階段最重要的課題。

星辰有著聯盟前三強的防守效率，除了明星門將畢曉普(Ben Bishop)穩定的表現，藍線中樞海斯卡寧(Miro Heiskanen)帶領的後衛群，能提早在前場針對球進行壓迫並阻斷傳球路徑，迫使對手難以部署進攻陣型，自然提高星辰防守效率。然而星辰長年不濟的進攻還是硬傷，場均進球2.61在聯盟排名倒數第6。前場箭頭塞古恩(Tyler Seguin)表現起伏大，2016年與星辰簽下八年長約的貝恩(Jamie Benn)成績也每下愈況，兩人本季薪水合計高達2,650萬美金，星辰球團短期內也難以騰出薪資空間補強前場深度。

本季星辰與雪崩交手過2次，星辰高質量的壓迫防守讓控球率不佳的雪崩在進攻端吃足苦頭，分別以2比1、4比1拿下勝利。此外，星辰本季主場場均失球僅有1.89，20場主場賽事有高達15場開出小5.5，兩隊近兩季交手也以小5.5場次居多(交手6場，5場開出小5.5)，相信此戰走向低比分焦土戰的機率高，因此不妨跟著數據續追「大小玩法-小5.5」。

(中時電子報)