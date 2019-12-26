藝人廖峻去年2度中風，今年7月復出拍戲，近日接受專訪時透露，他生活中的1個恐怖習慣害慘了自己，讓他很後悔，所幸在家人細心照顧及電視台長官的堅持下讓他感動，決定改掉不喝水的壞習慣、按時吃藥，偶爾也會吃素，身體才逐漸好轉。

67歲的資深藝人廖峻去年2度中風後，住院4個多月，休養半年後情，今年7月復出拍戲。《三立》報導，他近日接受專訪時透露，中風前都不太喝水，朋友也知道他喜歡「來點涼的(飲料)」，吃肉也不忌口，沒想到這些恐怖習慣結果害到自己，坦言現在很後悔。

廖峻的兒子廖錦德透露，父親2年前小中風住院時，血壓藥都沒有正常吃，讓家人非常擔心。廖峻也說，從前都沒有好好照顧自己的身體，直到年紀大了，才知道喝水的重要。此外，廖峻說，由於電視台長官堅持「要老演員來演，才有那個味道」，讓他聽了相當感動，有時一場戲只有一句台詞，他不好意思講一台詞就領錢，因此還會自己主動再加個一、兩句話。

(中時電子報)