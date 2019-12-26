大選進入倒數階段，桃園市第二選區楊梅、大園、觀音、新屋近期賄聲賄影，甚至有一票3000元的傳聞，國民黨立委候選人吳志揚，26日率領7位律師，陣容龐大召開反賄選拚勝選記者會，呼籲選民選賢與能切勿選黑與金。

問及賄選是否指涉主要對手民進黨立委候選人黃世杰，吳志揚不願把話說死，表示地方上就是有傳聞，會將手邊有的相關事證轉交給檢調。他也說，台灣的民主進步這麼久，買票行為是開民主的倒車，第二選區拒絕賄選風氣，選舉是要選賢與能而不是要選黑與金，要動歪腦筋的候選人選上，之後絕對會連本帶利的討回來，嚴重影響地方發展。

一行人在記者會後於新屋區舉辦遊行反賄選，吳志揚並前往桃園地檢署和桃園市調查處，拜訪襄閱主任檢察官林秀敏及調查處副處長陳在鋒，希望檢調不分黨派積極查賄。

黃世杰對此也回嗆，希望做賊的人不要喊抓賊，如果吳志揚陣營有相關事證，歡迎提交給檢調，他自己則是清白的，不願抹黑也不想加入口水戰，也請吳志揚以同樣的標準檢視自己。

(中時 )