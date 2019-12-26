新興市場股市在2010年以黑馬之姿強勢展開10年行情，但受到中國股市下挫、土耳其和阿根廷債務危機，以及美中貿易戰等事件影響，到了2019年底表現卻不如已開發市場股市。

自2010年初以來，MSCI新興市場股票指數僅上漲15%，同一期間MSCI世界指數則帶來104%的豐厚回報。泰國、菲律賓和台灣股市的表現在新興市場中取得領先，這10年來漲幅都超過50%。希臘、土耳其和捷克股市表現在新興市場中敬陪末座，10年來的回報為負值。

截至今年11月底，MSCI新興市場指數未來12個月預估本益比為11.8倍，高於10年平均值10.9倍；其最低值落在2011年10月的8.5倍，最高值落在2018年1月的13.09倍。這10年來，中國和波蘭股市的本益比下跌最多，使股票變得較為便宜；泰國股市的本益比上漲最多。

在新興市場股市中，俄羅斯這10年間的股利殖利率最高，印度股市的股利收益最低。截至11月底，俄羅斯的股利殖利率達6.8%，較2010年初的1.6%大幅升高。

新興市場企業在2010年的獲利成長40%，表現亮眼，但受到大宗商品價格下跌、科技產品需求放緩，以及美中貿易戰等因素影響，其獲利成長顯得後繼無力，這10年間大多時候的獲利成長都落後已開發市場的企業。中國、墨西哥和泰國企業這10年來的獲利成長率中位數名列前茅，達到10%以上；匈牙利、埃及和土耳其企業的獲利增長中位數為負值。受到出口下滑影響，新興市場企業亦已降低債務水平，並放慢擴張計畫。

(時報資訊)