合庫金(5880)旗下合庫銀行董事會通過申設美國休士頓分行，獲金管會核准申設，這是該行繼美國西雅圖、洛杉磯及紐約後的第四家美國分行，將服務觸角自美國東西岸延伸至中南部，此布局均衡美國區域經營發展，也掌握了墨西哥灣區快速成長的商機。

合庫銀行董事長雷仲達表示，由於美國金融監理趨嚴，目前合庫三家美國分行在法令遵循與防制洗錢作業已趨成熟，其相關之法遵經驗及規章流程均能協助休士頓分行掌握當前最新法令動態，以利其完善應有之法令遵循與防制洗錢制度。

雷仲達指出，德州為美國第2大經濟體，經濟規模與加拿大(全球第10大經濟體)相當，其能源及石化工業執全美牛耳，航太工業、資訊、電子、生物醫療科技及醫療器材製造業等亦負盛名，該州產業發展與美東紐約州、美西加州及華盛頓州等有所不同，合庫銀行希冀開拓不同產業區域的商機。又休士頓為德州第1大城市、美國第4大城市，位處美國中南部交通運輸中心，休士頓港外貿運輸量居全美第一，為該國與中南美洲往來之重要門戶，與墨西哥、阿根廷、巴西、巴拿馬等國往來頻繁。鄰近城市包含聖安東尼及達拉斯，均是美國中南部人口稠密，經濟發展快速的大都會城市，金融服務需求殷切，正好提供了合庫銀行可深耕發展的機會。

合庫銀行朝著成為亞洲區域性銀行之企圖心強烈，目前海外據點數已達23處，觸角橫跨歐、美、亞、澳四大洲，且持續增設中。在經營策略上，合庫銀行除提供客戶完善優質且便捷之國際化金融服務外，也持續拓展海外據點並提升既有海外單位之營運規模，擴大參與當地融資貸款及國際聯貸市場，投資優質且具收益之有價證券，以拓展國際金融業務版圖。

截至108年11月止，合庫銀美國地區盈餘表現亮眼，較去年同期成長48%，且占全體海外單位之比重高達24%。

(時報資訊)